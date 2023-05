Home Hardware Anker Soundcore P20i: Neuer Budget-In-Ear mit solider Ausstattung

Wer die Musik unterwegs im Bus kabellos hören will, der denkt zwangsläufig an die AirPods. Diese bieten einige USP, sind aber dementsprechend teuer. Der Kauf will gut überlegt sein. Wer eine günstige Alternative sucht, der könnte bei Anker fündig werden.

Anker P20i In-Ear als kostengünstige Alternative

Unter der Marke Soundcore bietet Anker sein Audio-Zubehör feil und der neueste Zugang ist nun der P20i. Hierbei handelt es sich um einen In-Ear, der trotz des günstigen Preises eine solide Ausstattung anbietet. Die Ohrhörer verfügen über integrierte Dual-Mikrofone, die das Führen von Telefonaten zulassen und mittels Soundcore-App einen K.I.-Algorithmus zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit anbieten. Über die Soundcore-App lassen sich diese zudem personalisieren. Das Audiosignal wird über Bluetooth 5.3 übertragen, was in der Preisklasse positiv heraussticht.

Die In-Ears kommen mit einer Akkuklaufzeit von 10 Stunden daher, welche sich mit dem Ladecase auf satte 30 Stunden ausdehnen kann. Die Steuerung wird über eine berührungsempfindliche Oberfläche realisiert.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Anker P20i ist ab sofort über Amazon erhältlich und kostet regulär 39,99 Euro. Zur Einführung gibt es noch einen 20%-Rabatt-Coupon, der direkt auf der Produktwebseite aktiviert werden kann. Damit wird der Preis auf günstige 32,99 Euro reduziert. Vor allem für den Nachwuchs ist das eine solide und vor allem preisbewusste Alternative.

