Home iCloud / Services Apple Music startet interaktive Karte mit Konzerten in der Nähe

Apple Music startet interaktive Karte mit Konzerten in der Nähe

Apple Music startet eine neue Funktion für musikinteressierte Weltenbummler. Die Konzertentdeckungskarte zeigt, wo in der Umgebung gerade die angesagtesten Liveshows steigen. Kleiner Haken: Wer seine Tage nicht gerade in London, New York oder Tokyo zubringt, bekommt nur wenig davon mit.

Apple Music bringt eine neue interaktive Funktion für Musikliebhaber. Mit den Konzertentdeckungen finden Nutzer auf einer Karte heraus, wo in ihrer Umgebung die nächsten Veranstaltungen stattfinden.

Apple schreibt hierzu in einer aktuellen Pressemitteilung:

In Maps zeigen mehr als 40 neue Guides, die von Apple Music Redakteur:innen kuratiert wurden, die besten Veranstaltungsorte für Live-Musik in einigen der wichtigsten Kulturzentren der Welt. Von den berühmten Wiener Symphoniehallen bis hin zu den modernsten Techno-Clubs in Berlin und Tokio – diese handverlesene Auswahl, die sich derzeit auf über 10 Städte erstreckt, ist alles, was Musikfans für einen unvergesslichen Abend brauchen. Die Apple Music Guides ermöglichen es den Fans außerdem, die anstehenden Konzerte von Veranstaltungsorten direkt in Maps über das Shazam-Konzertentdeckungsmodul zu durchsuchen – Teil einer Reihe von Funktionen, die Shazam im letzten Frühjahr eingeführt hat und die Konzertinformationen von der weltweit bekannten Event-Empfehlungs- und Künstler:innenplattform Bandsintown nutzen.

Hintergrundinfos zu Shows und Künstlern

Ein weiterer neuer Bereich soll zusätzliche Infos zu den Künstlern und ihren Shows liefern. Apple in der Pressemitteilung:

Auf Apple Music beleuchtet der brandneue Bereich „Setlists“ eine Auswahl der wichtigsten Tourneen und ermöglicht es Fans, sich die Setlisten anzuhören und mehr über die Produktionen zu erfahren.

Unterstützt werden aber zunächst nur wenige Künstler, darunter Sam Smith, BLACKPINK, blink-182und Ed Sheeran.

Zunächst startet die neue Konzertentdeckung auf einer entsprechenden Webseite, jedoch ist das anfangs nur etwas für echte Weltbürger.

Berücksichtigt werden Shows in Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City und San Francisco in Nordamerika, Berlin, London, Paris und Wien in Europa, Tokio, Melbourne und Sydney im asiatisch-pazifischen Raum und Mexiko-Stadt in Lateinamerika.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!