Aus eBay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen: Neuer Look und neue Funktionen

Was war das früher anstrengend: entweder musste man bei Wind und Wetter auf dem Flohmarktgelände seine Sachen verkaufen oder im Wald verbuddeln. Letzteres ist natürlich nicht erlaubt, war aber dank eBay und eBay Kleinanzeigen auch nicht mehr notwendig. Die Kleinanzeigen-App zeigt sich aber seit gestern in einem neuen Gewand und mit neuen Funktionen.

Aus eBay Kleinanzeigen wird Kleinanzeigen

Vor rund zwei Jahren verkaufte eBay seine Kleinanzeigen-Sparte an den norwegischen Konzern Adevinta und kassierte insgesamt rund 9.2 Milliarden US-Dollar. 2,5 Milliarden US-Dollar flossen in bar, den Rest gab es in Aktien. Im Zuge dieser Transaktion verleibten sich die Norweger auch die deutsche Plattform Mobile.de ein. Seitdem wurde hinter den Kulissen an einigen Umstrukturierungen gefallen, die sich nun auch optisch bemerkbar machen. Zunächst einmal ändert sich der Name: der Zusatz eBay fällt weg. Auch bei den Farben wurde Hand angelegt, nun dominiert ein frisches Grün. Das ist nun der Hauptfarbton, die anderen Farben wie Rot, Gelb und Creme gehören der Vergangenheit an.

Dark Mode und „Sicher bezahlen“ ab jetzt verfügbar

Kaum zu glauben, aber wahr. Apple bietet in iOS bereits ab Version 13 einen Dark Mode an, eingeführt 2019. Es benötigte fast vier Jahre und eine milliardenschwere Übernahme, bis wir nun auch hier einen Dark Mode spendiert bekommen. Außerdem ist nun die Funktion „sicher bezahlen“ fester Bestandteil. Die Funktion ließ sich schon seit einer geraumen Zeit nutzen und ersetzt das lästige Feilschen. Man bekommt einen Preisvorschlag, den man akzeptieren kann. Der Käufer bezahlt die Ware und 14 Tage nach Erhalt wird der Kaufpreis dem Verkäufer gutgeschrieben.

Die Umstellungen greifen offiziell ab heute, das dafür notwendige Update ließ sich bereits gestern laden.

Hinweis

An der Stelle wollen wir uns einen Hinweis erlauben. Augenscheinlich wird diese Funktion von einem externen Dienstleister übernommen. Bei dem muss man sich registrieren. Und ähnlich wie der Käuferschutz bei Paypal sehen wir hier nur Vorteile beim Käufer. Dieser kann innerhalb der 14 Tage mit der Ware nahezu alles machen und am letzten Tag vom Kauf zurücktreten. Den finanziellen und materiellen Schaden trägt im Zweifelsfall fast immer der Verkäufer.

