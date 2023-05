Home iPhone Periskop-Kamera: Ab 2024 auch im kleinen Pro-Modell?

Apple möchte die zoomstarke Periskop-Kamera auch in die kleineren iPhone Pro-Modelle bringen, allerdings erst ab nächstem Jahr. Hierfür soll angeblich ein leicht größeres Display des kleineren Pro-Modells geplant sein. Ob dies aus technischen Gründen tatsächlich unverzichtbar ist, ist nicht klar.

Apples iPhone 15-Lineup könnte erstmals ein Gerät beherbergen, das eine Periskop-Kamera besitzt. Damit wird nicht das Filmen aus einem U-Boot ermöglicht, aber ein deutlich stärkerer Zoom realisierbar, da das Licht durch eine Anordnung an Spiegeln eine längere Strecke innerhalb der Kameraanordnung zurücklegen kann.

Ob Apple versuchen wird, auf den Zehnfach-Zoom von Samsung aufzuholen, ist ungewiss, gerechnet wird aktuell mit einem fünffachen optischen Zoom – allerdings nur im iPhone 15 Pro Max, dem größten und teuersten Modell, was Leaker zuletzt noch einmal unterstrichen, Apfelpage.de berichtete. Diese Beschränkung soll allerdings nicht auf Dauer bleiben.

Größeres iPhone 16 Pro mit Periskop

Apple werde im iPhone 16 Pro beide Modelle des Pro-Lineups mit einem Periskop ausstatten, schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo unter Berufung auf Quellen in seinem Netzwerk.

Er habe aus Kreisen der Lieferkette erfahren, dass Apple ein Periskop im iPhone 16 Pro unterbringen werde, indem das Display ein wenig größer ausfällt. Dies deckt sich mit anderen Einschätzungen, wonach die zukünftigen iPhones größer werden sollen, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach wird das iPhone 16 Pro an der Sieben-Zoll-Marke kratzen.

Das iPhone 15 Pro wird im Herbst wiederum in vier Varianten erwartet, die Größen sollen mit je zwei 6,1 respektive 6,7 Zoll-Modellen unverändert bleiben.

