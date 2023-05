Home Betriebssystem macOS Ventura 13.4: Noch ein Release Candidate vor finalem Release

macOS Ventura 13.4: Noch ein Release Candidate vor finalem Release

Apple hat heute Abend noch einen Release Candidate von macOS Ventura 13.4 vorgelegt. Diesen können registrierte Entwickler nun laden und installieren. Es war offenbar nötig, den bereits revidierten RC noch einmal anzufassen, weil es noch substanzielle Probleme gab.

Wenn man an einer Software lange herumschaut, bevor sie auf die Kunden losgelassen wird, mag damit die Hoffnung verbunden sein, dass sie möglichst fehlerfrei ist, so kann man die Tatsache interpretieren, dass heute Abend noch ein weiterer Release Candidate von macOS Ventura 13.4 für die registrierten Entwickler vorgelegt worden ist.

Ist das Beta-Tool auf dem Mac installiert, können registrierte Developer die neue RC-Version damit nun über die Systemeinstellungen im Bereich Software-Update laden und installieren.

Finaler Release dürfte bald erfolgen

macOS Ventura 13.4 wird keine relevanten Neuerungen oder Änderungen für Nutzer in Deutschland mit sich bringen. Das Update adressiert dafür wohl in der Hauptsache allgemeine Verbesserungen der Performance, Stabilität und Sicherheit.

Ob macOS Ventura 13.4 die letzte Aktualisierung für macOS Ventura ist, bleibt abzuwarten, zumindest aber wird in wenigen Wochen die erste Beta von macOS 14 vorgestellt.

Wie läuft die RC-Version in dritter Revision auf euren Macs? Berichtet gern über eure Erfahrungen und Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!