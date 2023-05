Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich bei den BAFTA-Awards zwei weitere Auszeichnungen mit „Bad Sisters“

Apple TV+ sichert sich bei den BAFTA-Awards zwei weitere Auszeichnungen mit „Bad Sisters"

Apple TV+ konnte sich in seiner knapp vierjährigen Geschichte mehr als 200 Awards und kann seit dieser Woche dieser Trophäensammlung zwei weitere Auszeichnungen hinzufügen.

„Bad Sisters“ gewinnt zwei BAFTA-Awards

Am Wochenende fanden in London die BAFTA-Awards statt, bei denen britische Serien und Filme ausgezeichnet werden. Apple TV+ konnte sich mit der Drama-Serie „Bad Sisters“ gleich zwei der bekehrten Auszeichnungen sichern, darunter den Award für die beste Drama-Serie. Die zweite Auszeichnung konnte sich Anne-Marie Duff als beste Nebendarstellerin sichern. Die Jury äußert sich wie folgt dazu:

Diese erfinderische, düster humorvolle Show hat die Fantasie des Publikums auf der ganzen Welt erobert und wir sind so stolz auf alle, die daran beteiligt sind, diese einzigartige Geschichte und spannende Charaktere auf die Leinwand zu bringen“

Wer Fan von dieser sehr schwarzhumorigen Drama-Serie ist, kann sich freuen. Apple TV+ hat bereits die Produktion einer zweiten Staffel in Auftrag gegeben.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

