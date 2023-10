Home Deals Nur noch im Oktober: Onlinekiosk von Readly 2 Monate für nur 1,99€ testen

Verfasst von Hannes // 13. Oktober 2023 um 17:03 Uhr // Deals, Featured, Sonstiges // // Kommentare deaktiviert für Nur noch im Oktober: Onlinekiosk von Readly 2 Monate für nur 1,99€ testen

Die kalte Jahreszeit hält so langsam Einzug und Netflix & Co. werden wieder interessanter. Wer gerne liest, kann nun 2 Probemonate für nur insgesamt 1,99 Euro beim Onlinekiosk von Readly abstauben und in über 7.000 Titeln schmökern. Erfahrt mehr über den Readly hier im Artikel.

Aufmerksame Apfelpage-Leser haben von Readly sicherlich schonmal gehört. Wir haben über den schwedischen Dienst bereits berichtet, da er sich stetig weiterentwickelt und sein Angebot vergrößert. Bei Readly findet ihr vertrauenswürdigen Journalismus mit über 7.000 Qualitätsmedien zum monatlichen Fixpreis von 14,99 Euro, jederzeit kündbar und ohne Abofalle. Aktuell hat Readly einen super Deal für euch: Erhaltet zwei Monate zum ausgiebigen Testen für nur 1,99 Euro.

-> Nur im Oktober: Readly 2 Monate lang für 1,99€ testen

Für jede Vorliebe etwas dabei

Auf Readly könnt ihr euch auf nationale und internationale Titel freuen. Neben Tageszeitungen wie zum Beispiel BILD, der Neuen Zürcher Zeitung oder Die Welt findet ihr auch regionale Zeitungen wie die B.Z. oder Der Standard kompakt und Die Presse aus Österreich. Auch die britischen Tageszeitungen The Guardian und The Independent oder französische Titel wie L’Express sind mit an Bord.

Seinen Fokus legt Readly jedoch klar auf Magazine: Hier kommt jeder Leser auf seine Kosten und hat die Qual der Wahl aus 37 unterschiedlichen Kategorien, wie zum Beispiel Autos, Kochen, Heimwerken, Fitness, Mode, Special-Interest-Gebiete wie Angeln, Häkeln oder Sudokus und Rätsel. Da liegt es nahe, dass 67 Prozent der Leser im Jahr 2022 sagen, dass sie seit der Nutzung von Readly Titel lesen, die sie vorher noch nie gelesen haben. 36 Prozent geben an, dass sie eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen.

Die Lieblinge unserer Redaktion sind ganz klar in der Technik-Ecke angesiedelt: MacLife, MacWelt, Chip, Connect, Computer BILD und viele weitere Titel findet ihr hier. Seit neuestem ist auch t3n mit im Sortiment.

Anfang des Jahres hat Readly sein Angebot mit folgenden Titeln aufgestockt: Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, Guter Rat, inStyle, Freundin, ELLE, ELLE Decoration, Esquire, Slowly Veggie, Lust auf Genuss, Lisa, Wohnen & Garten, Harper’s Bazaar u.v.m.

Wie ihr lesen könnt, kann es also durchaus Sinn ergeben, euren Account mit eurer Familie oder euren Freunden teilen, da ihr bis zu fünf Profile gleichzeitig anlegen könnt. Wenn ihr die Kosten dann noch aufteilt, zahlt jeder Nutzer knapp 3 Euro. Für diesen Betrag ist am Kiosk nicht mal eine einzige Fachzeitschrift drin.

Umfangreiche Funktionen

Neben dem Aspekt der Kosteneinsparung tragt ihr mit Readly zusätzlich euren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft bei: Laut des Unternehmens sparte digitales Lesen mit Readly im Jahr 2022 16.600 Tonnen CO2 ein im Vergleich zu anderen Leseformaten. Und um das digitale Lesen immer attraktiver zu machen, wurde erst kürzlich die App-Aufmachung für iOS sowie Android noch mobil-freundlicher gestaltet. Wollt ihr zum Beispiel einen kurzen Lese-Happen für zwischendurch, könnt ihr mit der Featured Articles-Funktion einzelne, von der Redaktion ausgewählte Artikel schnell lesen. Und wenn ihr im Flugzeug oder Outdoor unterwegs seid, könnt ihr euch vorneweg eure Lektüre downloaden und sie auch ohne bestehende Internetverbindung genießen.

Zusätzlich cool: Ihr erhaltet mit Readly nicht nur Zugriff auf alle aktuellen Ausgaben eurer Lieblingstitel, sondern auch auf ältere Magazine im Archiv. So kann euch euer Lese-Material garantiert nicht ausgehen. Außerdem könnt ihr Rezepte oder einzelne Artikel markieren, um sie später mit nur wenigen Klicks wiederzufinden.

Deal im Oktober: 2 Monate Readly für nur 1,99€

Gerade für die kalte Jahreszeit und die fauleren Tage auf der Couch könnt ihr Readly nun eine Change geben und unseren Deal nutzen. Und solltet ihr mal für eine gewisse Zeit euer Abo pausieren wollen, könnt ihr jederzeit monatlich kündigen, ganz einfach und ohne Abofalle. Nach eurer zweimonatigen Testphase geht der Dienst in ein reguläres Abonnement in Höhe von 14,99 Euro monatlich über.

Nutzt also noch bis zum 31.10.23 eure Chance und sichert euch für nur 1,99 Euro eure Leseflat von Readly!

-> Nur im Oktober: Readly 2 Monate lang für 1,99€ testen

