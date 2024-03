Home Apfelplausch Neues MacBook Air | Alles Neue in iOS 17.4 | Vision Pro langweilig geworden – Apfelplausch 331

Neues MacBook Air | Alles Neue in iOS 17.4 | Vision Pro langweilig geworden – Apfelplausch 331

Apple hat ein neues MacBook vorgestellt. Es läuft mit Apples neuem Prozessor, die große Überraschung bleibt aber aus. Dafür gibt es eine spannende neue Funktion in iOS. Das und mehr sind die Themen der heutigen Sendung – willkommen zur Episode 331.

Aber wie immer bei uns werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Mails, von denen wir wieder einige bekommen haben, bevor wir zur Sache kommen.

Apples neues MacBook ist da

Das neue MacBook Air wurde diese Woche vorgestellt. Es kommt mit dem M3 und ist erwartungsgemäß recht flott unterwegs. Wir ordnen das neue Modell kurz ein.

Dieses neue Feature ist echt spannend

Finden wir zumindest: Die Rede ist von der Transkript-Funktion der Podcasts-App, die inzwischen auch am Mac angekommen ist. Wir haben sie ausprobiert und sind wirklich beeindruckt.

iOS 17.4 bringt darüber hinaus noch ein paar weitere Neuerungen, etwa bei Siri, auch über Apples umstrittene Umsetzung des DMA müssen wir natürlich sprechen. Lukas und ich sind da ziemlich einer Meinung.

Was wird mit den MicroLEDs?

Die sollte eigentlich die Apple Watch in den nächsten Jahren bekommen, hieß es lange, doch daraus wird wohl vorerst nichts. Die Kosten sollen eine Rolle gespielt haben.

Die Vision Pro muss ihren Platz noch finden

Ohne Zweifel ist die Vision Pro mit das spannendste Gerät, das Apple in den letzten Jahren vorgestellt hat, es fehlt aber noch ein bisschen die Antwort auf die Frage, für was soll man die Brille nutzen? Und das geht vielen so, nicht nur Lukas oder Joanna Stern. Zum guten Schluss sprechen wir noch ein bisschen über Apples neuestes Gadget.

