Würde ich nicht kaufen: Joanna Stern findet Vision Pro im Alltag wenig nützlich

Joanna Stern würde sich die Vision Pro nicht privat kaufen: Die bekannte Reporterin vom Wall Street Journal hatte sich schon zuvor kritisch zu Apples neuem Highend-Produkt geäußert. Nach einem Monat mit dem Gerät zieht sie nun ein Fazit: Spannend, ja, aber kein Arbeitsgerät. Sie ist damit nicht allein.

Die Vision Pro ist Apples ungewöhnlichste Produktneuvorstellung seit langem. Relativ unumstritten ist, dass Apple mit dem VR-Headset eine neue Geräteklasse in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt hat, die viel zukünftiges Potenzial hat. VR-Brillen sind durch die Vision Pro erstmals in die Nähe des Mainstreams geraten – allerdings eben auch nur in die Nähe. Für den Moment zeigen sich frühe Käufer zwar einerseits fasziniert und beeindruckt, doch eine Frage wird immer lauter.

Joanna Stern: Zum Filme schauen ist sie gut

Die WSJ-Reporterin wurde von CNBC zu ihren Eindrücken nach einigen Wochen mit der Vision Pro befragt: Sie führte aus: Die Vision Pro sei ein erstaunliches Stück Hardware, sie habe die Nutzung durchaus genossen, nur zuletzt immer seltener nach dem Gerät gegriffen.

Vor allem die produktive Arbeit sei etwas, für das Stern die Brille anders als erwartet überhaupt nicht einsetzt. Dafür sei sie wirklich eine schöne Möglichkeit, Filme zu schauen – jedoch wohl auch nur, wenn man allein ist. Den anti-sozialen Aspekt der Vision Pro-Nutzung in Gesellschaft haben wir zuvor bereits in unserem Podcast angesprochen.

Die Vision Pro sei fraglos eine tolle Sache, wenn man lange Flugreisen antreten und dabei die Zeit totschlagen muss, sie rechnet mit einer verbreiteten Nutzung im Flugzeug zum Filme und Serien schauen.

Auf der Suche nach der Nützlichkeit

Doch wie oft braucht der Durchschnittskunde einen Zeitvertreib für lange Flüge? Es stellt sich derzeit noch die Frage nach den Alltagsanwendungen von VR-Headsets, so Stern. Diese seien für die Träger zuerst oft aufregend, doch die Begeisterung verfliege schnell.

Wir können diese Eindrücke bestätigen: Lukas Gehrer, unser Testnutzer in der Redaktion, hatte die Vision Pro in der letzten Woche bis zur Aufnahme unseres Podcasts am Donnerstag noch so gut wie nicht getragen.

