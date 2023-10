Home Daybreak Apple Neuer iMac weit entfernt | neuer Apple Pencil halbgar | immer frische Updates kaufen – Daybreak Apple

Neuer iMac weit entfernt | neuer Apple Pencil halbgar | immer frische Updates kaufen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der Apple Pencil hat jetzt auch USB-C – in der neuesten Version. Dafür fehlen ihm dann andere Features, die einige Nutzer sehr schätzen. Wohin Apple mit dem Stift will, ist im Moment etwas unklar. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Was waren da Spekulationen hochgeschossen: Neue iPads – keine neuen iPads – neuer Apple Pencil – immerhin, den gab es dann wirklich. Den Apple Pencil gibt es jetzt in einer neuen Version, doch die ist nicht so recht Fisch, noch Fleisch. Einerseits hat der neue Stift jetzt USB-C, was zukunftsorientiert ist, da inzwischen alle neueren iPads USB-C-Ports haben.

Zugleich ist er günstig, das könnte Nutzer freuen, wenn nicht zugleich vertraute Features fehlen würden, hier die Infos.

Wann kommt wieder ein großer iMac?

Die ernüchternde Antwort für Kunden ist: Es dauert wohl noch. Einen Nachfolger des großen iMacs präsentierte Apple nicht, als das Unternehmen seiner Zeit den 27 Zoll-Intel-iMac eingestellt hat. Seitdem warten Kunden vergeblich auf einen Nachfolger und wie es aussieht, warten sie auch noch eine Weile weiter, hier die Infos.

Nie mehr neue iPhones updaten müssen

Man kennt das: Das brandneue iPhone aus der Box nehmen, einrichten und… ein Update machen sollen. Und wer darauf keine Lust hat, riskiert womöglich ein geschrottetes Device, nicht schön. Dem möchte Apple vorbeugen, mit einer Neuentwicklung, mit der iPhones nie mehr mit veralteter Software in den Verkauf gehen sollen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

WhatsApp will in Zukunft auch auf Passkeys setzen. Dieses neue Verfahren soll Sicherheit und Einfachheit von Online-Accountanmeldungen verbessern, sorgt aktuell aber vor allem für Verwirrung, hier die Infos.

YouTube will Werbeblocker zurückdrängen.

Wer YouTube nutzt, soll sich gefälligst auch die Werbung ansehen, oder kräftig zahlen, für YouTube Premium nämlich. Wie man diesem Ziel jetzt auch in Deutschland näher kommen möchte, dazu hier mehr.

Und neue Entwickler-Updates gibt es auch.

Es wurden gestern Abend iOS 17.1 und iPadOS 17.1 RC, macOS Sonoma 14.1 RC, watchOS 10.1 RC und tvOS 17.1 RC für die Entwickler bereitgestellt. Nächste Woche dürften die finalen Versionen kommen.

Twitter nervt munter weiter.

Und wie Twitter, das sich jetzt seit kurzem auch X schimpfen lässt, weiter versucht, gegen die Konkurrenz zu stänkern und die verbliebenen Nutzer zu nerven, lest ihr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

