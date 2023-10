Home Apps Werbung oder zahlen: YouTube drängt jetzt auch in Deutschland zum Premium-Abo

youTube möchte nun auch deutschen Kunden die Werbeblocker abgewöhnen. Der Dienst blendet dazu Banner ein, die zum Abschluss von YouTube Premium auffordern. Manchmal kann der Nutzer diese Aufforderungen noch wegblicken, manchmal aber auch nicht.

YouTube hat die Anzahl an Werbespots vor und in den Clips auf der Plattform in den letzten Jahren immer mehr erhöht. Wer ihnen aus dem Weg gehen möchte, nutzt häufig Werbeblocker für Apps oder Webseiten, doch damit dürfte auch hier bald Schluss sein.

Nachdem zunächst in den USA und anderen Märkten eine verschärfte Gangart gegen Blocker vorgelegt wurde, fängt YouTube damit nun auch in Deutschland an.

Zahlen oder Werbung gucken

Die Einblendungen appellieren einerseits an das Gewissen der Nutzer. Die Werbung helfe dabei, die Künstler auf YouTube zu unterstützen. Tatsächlich fließt Geld an die YouTuber, doch natürlich trägt die Werbung auch zum Umsatz von YouTube und somit Google bei.

Manchmal können Nutzer die Aufforderungen noch überspringen, doch das klappt nicht immer. Zwar hat YouTube zuletzt in Deutschland wieder Druck von den Zuschauern genommen, doch wurde die Existenz einer Kampagne bestätigt, die weltweit dafür sorgen soll, dass die Nutzer entweder Werbung schauen, oder bezahlen.

YouTube Premium enthält nicht nur eine werbefreie Nutzung, sondern auch YouTube Music, das aber von vielen Nutzern gar nicht gewünscht wird. Viele Anwender senken die hier recht hohen Kosten für YouTube Premium durch ein Abo via VPN zu den Tarifen anderer Länder mit geringerem Durchschnittseinkommen.

Habt ihr diese Einblendungen auf YouTube in den letzten Tagen auch schon gesehen und wer von euch hat ein YouTube Premium-Abo abgeschlossen?

