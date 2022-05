Home Daybreak Apple Neuer Apple Pencil in Sicht? | WWDC-Zeitplan bekannt | AirPods Pro 2 noch dieses Jahr – Daybreak Apple

Guten Morgen! Der Apple Pencil wurde schon länger nicht mehr aktualisiert und wie es scheint, arbeitet Apple an einer neuen Generation. Gleichzeitig wurde der Zeitplan für die WWDC 2022 angekündigt, außerdem sollen die AirPods Pro 2 in naher Zukunft enthüllt werden. Die News-Zusammenfassung zum Start in den Tag.

Apple Pencil mit Touch-Gesten in Arbeit

Der Sprung vom Apple Pencil der ersten Generation zum Pencil der zweiten Generation war bereits groß. Nun könnte das Unternehmen auf dem Erfolg von diesem aufbauen. Durch einen aktualisierten Patenteintrag wurde nämlich bekannt, dass sich ein Nachfolger mit verbesserten Touch-Gesten in Entwicklung befindet. Ein Beweggrund dafür ist, dass der Nutzer während der Verwendung des Stifts mehr Eingaben machen kann, ohne diesen weglegen zu müssen. Da es sich um ein Patent handelt, ist nicht bekannt, ob und wann ein neuer Apple Pencil auf den Markt kommt.

Apple gibt Zeitplan für WWDC 2022 bekannt

Dass die WWDC 2022 am 6. Juni startet, wussten wir bereits. Nun wurde auch ein konkreter Zeitplan veröffentlicht. Wie bereits bekannt, startet die Keynote für iOS 16 und die anderen Betriebssysteme um 19 Uhr deutscher Zeit. Danach folgt um 23 Uhr die Platform State of the Union, wo Entwickler die erste Gelegenheit haben, die neuen APIs und Frameworks im Detail kennenzulernen. Drei Stunden später beginnt die Verleihung der Apple Design Awards, gefolgt von den altbekannten Sessions.

AirPods Pro 2 könnten in der zweiten Jahreshälfte starten

Für die AirPods Pro hatte das kalifornische Unternehmen schon länger kein Update mehr, allerdings behaupteten mehrere Leaks, dass etwas in Arbeit sei. Ming-Chi Kuo verdeutlichte das Ganze noch einmal, er behauptete, dass die Massenproduktion der In-Ears in der zweiten Jahreshälfte anlaufen werde. Die Fertigung soll dabei vorwiegend in Vietnam stattfinden. Ein interessantes Detail aus der Meldung: Die AirPods Pro 2 sollen noch einmal mit einem Lightning-Case kommen.

Das lest ihr außerdem

Today at Apple: Creative Studios bald in Berlin

Apple erweitert seine Today at Apple: Creative Studios. Unter den neuen Standorten befindet sich auch Berlin, wobei das der erste deutsche Ort ist, an dem die Workshops angeboten werden.

Waze-Integration für Apple Music verfügbar

Waze, eine Navi-App, unterstützt jetzt auch das Abspielen von Inhalten aus Apple Music. Dort stehen die üblichen Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung und man sieht eine Liste mit den letzten Wiedergaben.

Neue Ziffernblätter und Armbänder zum Pride-Monat

Jedes Jahr stellt Apple Zifferblätter und Armbänder zum Pride-Monat vor. Dieses Jahr gibt es ein helles und ein dunkles Sport-Loop im Pride-Stil mit farblich dazu passenden Zifferblättern.

Somit sind wir wieder am Ende der täglichen Zusammenfassung angelangt. Wir wünschen einen angenehmen Mittwoch!

