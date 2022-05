Home Featured AirPods Pro 2: Start mit Lightning-Case in zweiter Jahreshälfte?

Apple wird die AirPods Pro 2 wohl in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt bringen, doch die Umstellung auf USB-C soll angeblich noch länger auf sich warten lassen. Zuvor war vermutet worden, Apple würde hier nun ein wenig mehr Tempo machen.

Die AirPods Pro warten bereits seit ihrer initialen Einführung auf ein Update, dieses Jahr soll es nun so weit sein: Die AirPods Pro 2 werden in der zweiten Jahreshälfte in die Massenproduktion gehen, das prognostiziert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo.

1. AirPods Pro 2 will enter mass production in Vietnam in 2H22, a successful case of mass production of Apple’s major products outside China.https://t.co/siWe9HItrd @WSJ

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt der Analyst von TF International Securities, Apple werde die AirPods Pro 2 vorwiegend in Vietnam fertigen lassen. In dem Land gebe es die besten Bedingungen zur Massenproduktion von Produkten außerhalb Chinas. Allerdings ließe sich die Auslagerung der AirPods-Produktion in ein weiteres Land nicht ohne weitere Schwierigkeiten auf weitere Produkte übertragen.

AirPods Pro 2 noch immer mit Lightning-Case?

Apple ist derzeit bestrebt, seine Abhängigkeit von der Produktion in China zu verringern, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Allerdings ist dies ein langsamer und anspruchsvoller Prozess.

Apple werde die AirPods Pro 2 nach wie vor mit einem Case mit Lightning-Anschluss ausliefern, so Ming-Chi Kuo weiter. Das widerspricht einer früheren Einschätzung, wonach auch das Zubehör von Apple nun zügig auf USB-C umgestellt werden soll, Apfelpage.de berichtete.

Das erste iPhone mit USB-C wird angeblich schon bei Apple getestet, kommendes Jahr könnte Lightning dann zumindest bei Apples größtem Umsatzbringer abgelöst werden.

Die AirPods Pro 2 sollen mit überarbeitetem Design und möglicherweise neuen Health-Features kommen.

