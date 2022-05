Home Apple Today at Apple: Creative Studios kommen nach Berlin

Apple erweitert sein Programm Today at Apple Creative Studios. Die Veranstaltungen werden jetzt auch in Deutschland angeboten, allerdings nur an einem einzigen Standort. Auch in der folgenden Welle werden keine weiteren deutschen Apple Stores hinzugefügt.

Apple erweitert sein Programm Today at Apple Creative Studios und bietet die entsprechenden Inhalte und Veranstaltungen nun in sieben weiteren Städten an, wie Apple heute in einer Pressemitteilung erklärte. Darunter ist nun auch ein deutscher Standort: Berlin.

Apple schreibt hierzu:

Das erweiterte Programm bietet karriereförderndes Mentoring, Schulungen und Ressourcen in einem breiten Spektrum künstlerischer Bereiche, zu denen jetzt auch völlig neue Bildungsinhalte für App-Design, Podcasting, 3D Audioproduktion und Filmemachen gehören.

Die Inhalte der Veranstaltungen werden von lokalen Künstlern und Kreativen vermittelt.

Förderung für benachteiligte Menschen

Apple strebt nach eigenen Angaben an, mit diesem Programm die Nutzung gestalterischer Möglichkeiten Menschen näher zu bringen, denen der Zugang zu entsprechender Ausbildung lange erschwert war. Apple hierzu:

Die Creative Studios Initiative ist entwickelt worden, um junge Menschen zu unterstützen, denen der Zugang zu einer Ausbildung im kreativen Umfeld erschwert ist. Sie bringt Teilnehmer:innen mit Mentor:innen von Apple und mehr als 30 gemeinnützigen Partnern aus der Community zusammen, die sich auf Bereiche wie Bücher und Storytelling, App-Design, Radio und Podcasts sowie Fotografie, Film und TV spezialisiert haben. Die Teilnehmer:innen erhalten praktische Ausbildung, Training und Feedback zu ihren Projekten. Mentor:innen fördern nicht nur die kreativen Fähigkeiten der Teilnehmer:innen, sondern regen sie auch dazu an, darüber nachzudenken, wie sie mit ihren Talenten den sozialen Wandel in ihren Communitys fördern können.

Leider bleibt Berlin bis auf weiteres der einzige Standort in Deutschland, an dem die Today at Apple Creative Studios-Veranstaltungen abgehalten werden.

