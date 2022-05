Home Apple Watch Apple Watch: Ziffernblätter und Armbänder zum Pride-Monat sind da

Apple machte es sich zur Tradition, jedes Jahr zum Pride-Monat im Juni dazu passende Ziffernblätter und Armbänder für die Apple Watch zu veröffentlichen. Seit heute sind diese für das aktuelle Jahr verfügbar.

Während Apple im letzten Jahr dem geflochtenen Solo-Loop das Pride-Aussehen verliehen hatte, ist in diesem Jahr das Sport-Loop dran. Apple kreierte gleich zwei verschiedene Ausführungen. Die hellere hat einen durchgängigen Regenbogenfarben-Verlauf und auf der Rückseite einen Pride-Schriftzug. Im Gegensatz dazu kann man in diesem Jahr auch eine dunkle, schlichtere Variante nehmen, welche den Schriftzug nicht aufweist und im Gegensatz zum hellen Band schwarze Streifen zwischen den einzelnen Farben hat.

Beide Bänder gibt es ab sofort auf der Homepage von Apple zu kaufen. Der Preis liegt bei 49 Euro.

Passende Ziffernblätter sind mit dabei

Wie auch in den letzten Jahren bietet Apple zusätzlich kostenfreie Ziffernblätter an, es sind dieses Mal zwei an der Zahl. Beide zeigen die aktuelle Uhrzeit über Knoten in farbigen Fäden an. Das eine kommt allerdings mit einem weißen Hintergrund, wodurch es gut zum weißen Armband passt, während der Hintergrund beim anderen schwarz ist.

Die Ziffernblätter sollten bereits im Laufe des heutigen Tages als stilles Update in der Watch-App eingetroffen sein. Sieht man diese noch nicht, empfiehlt sich ein Neustart des iPhones und der Apple Watch.

