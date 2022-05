Home Hardware Patent: Apple Pencil mit Touch-Gestenerkennung für das iPad

Der Apple Pencil könnte in Zukunft über eine komplexere Touch-Eingabe verfügen, zumindest hat sich Apple diese Option patentrechtlich schützen lassen. Diese erweiterten Eingabemöglichkeiten sollen die Bedienung eines Geräts während der Nutzung eines Apple Pencil erleichtern.

Der Apple Pencil erhielt bereits geraume Zeit keine größeren Aktualisierungen mehr. Mit dem Apple Pencil 2 wurde die Möglichkeit ergänzt, Objekte durch einen Doppeltipp auszuwählen oder den Modus zu ändern, doch eine kommende Generation des Stifts leistet bei der Touch-basierten Eingabe möglicherweise noch mehr. Ein Patent beschreibt Möglichkeiten zur Touch-Eingabe mit dem Apple Pencil. Das Schutzrecht war erstmals bereits Anfang 2020 erteilt worden und wurde zwischenzeitlich geringfügig aktualisiert.

Effektivere Gerätebedienung durch Touch-Eingabe

Das Patent beschreibt einen Apple Pencil, der Touch-Eingaben erkennen kann, die vom Nutzer am Griff getätigt werden können. Der Stift soll gezielte Eingaben von Berührungen, die beim Halten des Stifts entstehen, unterscheiden können.

Hintergrund einer erweiterten Touch-Bedienung durch den Apple Pencil ist die Überlegung, dass der Nutzer nicht geneigt sein dürfte, etwa ein iPad auch per Bildschirm-Touch-Bedienung zu steuern, während er mit dem Apple Pencil arbeitet. So sollen wohl Systemfunktionen via Touch-Eingabe direkt am Stift verfügbar gemacht werden.

Um differenzierte Touch-Eingaben zu erkennen, würde der Stift mit einem kapazitiven Sensor ausgestattet werden, heißt es in dem Patent. Diese Überlegung ist nicht der erste bekannt gewordene Ansatz, mit dem Apple den Apple Pencil weiterentwickeln könnte. Auch war verschiedentlich über ein neues Modell mit einer überarbeiteten Spitze spekuliert worden, die neue Nutzungsmöglichkeiten wie eine Art AR-Erkennung von Farben realisieren könnte, Apfelpage.de berichtete. Ob und wann Apple tatsächlich einen neuen Apple Pencil auf den Markt bringen wird, ist völlig offen.

