Waze: Navi-App bringt integrierte Apple Music-Unterstützung

Apple Music spielt jetzt auch in der Navi-App Waze, damit können Autofahrer Musik hören und gleichzeitig der Navigation folgen. Die App unterstützt bereits jede Menge anderer Streamingdienste.

Die kostenlose Navigations-App Waze, mit der hunderte Millionen gestresster Autofahrer täglich den Verkehr besiegen – oder so ähnlich – unterstützt jetzt auch Apple Music. Wie die Entwickler mitteilen, kann der Streamingdienst von Apple ab sofort im integrierten Audioplayer von Waze genutzt werden.

Dort stehen die üblichen Playerkontrollen wie Zufall, Play/Pause und Wiederholen zur Verfügung, zugleich werden die letzten Wiedergaben vom eigenen Apple Music-Konto angezeigt. Die Nutzer können auf den Katalog von rund 90 Millionen Songs bei Apple Music zugreifen.

Waze unterstützt bereits alles, was Rang und Namen hat im Audiostreaming: Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer und Pandora sowie diverse amerikanische Dienste werden unterstützt.

So verbindet ihr Apple Music mit Waze

Um das eigene Apple Music-Abo in Waze zu nutzen, müssen Nutzer im Tab „Mein Waze“ link oben die Einstellungen öffnen. Im Bereich Audioplayer kann dann der gewünschte Musikdienst mit Waze verknüpft werden.

Apple hat seinen Streamingdienst in den letzten Monaten auf weitere Plattformen gebracht. So spielt die Musik inzwischen auch auf der Sony Playstation 5, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Auch für die Xbox von Microsoft gibt es Apple Music schon, auf diversen Smart TV-Plattformen steht der Dienst auch zur Verfügung. Für Android gibt es Apple Music schon lange.

