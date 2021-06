Home Apfelplausch Neuer Apfelplausch: Unsere Meinung zu iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ und Co.

Heutiger Sponsor: CleanMyMac X (Apfelplausch Rabatt holen)

Einige Tage sind jetzt seit der Keynote vergangen und wir hatten etwas Zeit, die gezeigten Neuerungen sacken zu lassen. In der heutigen Spezialausgabe versuchen wir für euch sowohl einen Überblick, wie auch eine Einordnung zu liefern.

In dieser Ausgabe geht es einzig und ausschließlich um die Keynote. Wir besprechen das, was Apple am Montag vorgestellt und gezeigt hat. Es war teils überschaubar, teils richtig viel.

Podcast direkt anhören

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro, Keynote und das Drumherum

iOS 15: alle Ankündigungen und Funktionen 00:53:45: Updates für AirPods, Apple Music Lossless, Siri, iCloud+

Updates für AirPods, Apple Music Lossless, Siri, iCloud+ 01:24:30: iPadOS 15: enttäuschend für manche, genial für andere

iPadOS 15: enttäuschend für manche, genial für andere 01:34:45: Sponsor CleanMyMac: (Zum 5 % Rabatt für Plausch-Hörer!)

01:37:00: macOS Monterey: Das kann die neue Mac-Software

macOS Monterey: Das kann die neue Mac-Software 01:54:00: Umfrage-Ergebnisse: Das war eure Meinung zur WWDC

Umfrage-Ergebnisse: Das war eure Meinung zur WWDC 01:56:00: watchOS 8, tvOS 15 und Home-Updates

Unser Sponsor: MacPAW

Der heutige Apfelplausch wird unterstützt von MacPaw CleanMyMac X. Dieses Tool hilft euch, mehr Speicherplatz und Performance auf neuere und ältere Macs zu bringen. Lest alle Details gerne in unserem Apfelpage-Bericht nach. Und als Apfelplausch Hörer könnt ihr sogar noch 5 % bei der Premium-Version sparen!

Apfelplausch jetzt hören

Apfelplausch 196: Unsere Themen ausführlich

Den größten Teil der Keynote nahm die Präsentation von iOS 15 ein, dementsprechend ist dieser Teil auch unser größter Block. Wir sprechen über die neuen Features von iOS 15 (hier der Überblick), iPadOS 15 (hier die Details) und im Anschluss über das, was irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt.

Das sind die neuen Apple-Services, etwa hier nachzulesen. Die stehen für verschiedene Geräte von Apple zur Verfügung und was man hier gezeigt hat, ist einerseits schon eindrucksvoll. Andere Empfindungen sind hier eher weniger von Begeisterung geprägt.

Was kann der Mac in Zukunft und was nicht?

Wir sprechen über macOS Monterey (hier der Überblick) und das, was das Update bringt – beziehungsweise das, was nicht allen Nutzern vergönnt sein soll. Ich ärgere mich ein wenig über diese Entwicklung. Lukas meint, damit müssen Intel-Nutzer einfach leben.

Was ändert sich eigentlich bei der Apple Watch und dem Apple TV?

Nicht ganz so viel, allerdings einiges doch: Wir geben zum guten Schluss noch einen Überblick über die Neuerungen, die Apple diesen beiden Produkten mit den nächsten Hauptversionen zukommen lassen möchte.

Einen etwas einhergehender Blick auf die Beta von iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey wirft Lukas aktuell auf seinen Testgeräten, hierzu können wir dann in der kommenden Episode erste Aussagen treffen.

Viel Spaß beim Hören dieser doch sehr, sehr langen Episode.

-----

