Apple bringt vielleicht schon im Frühjahr mehrere neue iPad-Modelle, darauf deutet der Umstand hin, dass seit kurzem iPads nach Indien eingeführt werden, die zuvor bereits in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission aufgetaucht waren. Ein weiteres iPad im Frühling würde auch helfen, die Kunden über einen scheinbar verspäteten neuen iMac hinwegzutrösten.

Kein neuer iMac, dafür mehr iPads, das könnte Apples Plan für die Spring-Keynote sein, mit der B Beobachter für März oder April rechnen. Ein iPad Air war bereits zuvor für den Marktstart irgendwann 2022 erwartet worden. Es soll über 5G sowie eine 12 Megapixel auflösende Frontkamera mit Center Stage verfügen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Angetrieben werde es von Apples A15 Bionic, heißt es in der Gerüchteküche.

Vor einigen Wochen tauchten eine ganze Reihe neuer iPhone-Modelle sowie verschiedene iPads in Eintragungen in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission auf, Apfelpage.de berichtete. Dieser Katalog ist immer ein recht zuverlässiger Frühwarner in Bezug auf neue Apple-Produkte.

Kein iMac, stattdessen mehr iPads?

Neben einem iPad Air wird für 2022 auch ein neues Einsteiger-iPad erwartet, das ebenfalls 5G bekommen könnte und über Apples A14-Chip verfügen soll, Apfelpage.de berichtete. Nun wurde offenbar damit begonnen, das iPhone SE 3, sowie das mutmaßliche iPad Air und ein neues Einsteiger-iPad nach Indien zu importieren, wie Beobachter unter Verweis auf Industriequellen vermelden. Diese Geräte besitzen eben die Modellbezeichnungen, die zuvor in der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank gefunden worden sind.

Vor diesem Hintergrund wäre eine Prognose möglich: Wenn sich der Marktstart eines neuen iMac Pro mit Mini-LED-Display tatsächlich bis Sommer, Herbst oder noch länger verzögert, wie wir zuvor berichtet hatten, könnte Apple versuchen, die Spring-Keynote mit einem zusätzlichen iPad in der Präsentation aufzuwerten. Die Keynote im Frühling dürfte so oder so wieder rein digital abgehalten werden.

