Home Apple Lichtjahre abgeschlagen: Apple TV+ wächst kaum

Lichtjahre abgeschlagen: Apple TV+ wächst kaum

Apple TV+ wächst nur sehr langsam. Der Streamingdienst von Apple bleibt nach wie vor weit abgeschlagen und kann keine nennenswerte Marktanteile für sich verbuchen, im Vergleich zum Vorquartal fällt das Wachstum zahlender Zuschauer praktisch nicht ins Gewicht.

Apple TV+ ist nach wie vor ein Nischenprodukt. Der Dienst konnte im Vergleich zum Vorquartal kaum an zahlenden Zuschauern zulegen, das zeigen Zahlen des Marktforschers JustWatch, die von 9to5Mac zitiert werden. Danach kommt Apple TV+ in den USA zuletzt auf einen Marktanteil von rund 4%, das ist ein ganzer Punkt mehr als im Vorquartal.

Apples Originals vermehren sich zwar, aktuell sind über 70 Eigenproduktionen auf Apple TV+ zu sehen, weitere 50 Originals sollen kommendes Jahr hinzukommen und mit Titeln wie „Foundation“ oder „Ted Lasso“ haben sich auch einige Publikumslieblinge etabliert, für eine Trendwende sorgt dies aber nicht.

Netflix ist weiter Marktführer

In den USA bleibt Netflix bei Streamingdiensten weiter Marktführer mit mehr als einem Drittel Marktanteil und auch global liegt Netflix weiter vorn. Der Verfolger holt allerdings rasch auf: Disney+ war der zuletzt am schnellsten wachsende Streamingdienst, in 58 von 64 Märkten, in denen man aktiv ist, konnte Disney+ seine Abo-Zahlen zuletzt steigern. In den USA liegt wenig überraschend Amazon Prime hinter Netflix auf dem zweiten Platz.

Wieso Apple TV+ schneller wachsen muss

Apple TV+ kostet regulär fünf Euro im Monat, zuletzt hat der Dienst von Apple einen erfolgreichen Neustart feiern können, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Das kann allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass Apple TV+ nicht nur auf lange Sicht keine echte Konkurrenz zu Netflix und Co. werden, sondern auch für Apple kaum rentabel zu betreiben sein wird.

Nun lässt sich hier sicher einwenden, dass es Apple nicht am Geld mangelt und es vor allem auf qualitativ hochwertige Inhalte ankommt, dieser Gedanke greift aber zu kurz: Apple ist bestrebt, vom Hardwarekonzern zum Service-Generalisten zu werden. Das Services-Segment von Apple wächst seit Jahren zweistellig, wie zuletzt eindrucksvoll zu sehen war, doch dieses Wachstum speist sich nach wie vor zu großen Teilen aus unsicheren Grundlagen wie die Einnahmen aus dem App Store, die immer deutlicher in Frage gestellt werden oder Deals mit Google, die in dieser Form wohl auch keine Zukunft haben.

Alle Versuche Apples, neue verlässliche Umsatzbringer im Services-Segment zu etablieren, sind bislang gescheitert. Apple TV+ und Apple News+ sind nicht wirtschaftlich, Apple Arcade lässt sich hinsichtlich des Erlöses schwer einschätzen, dürfte aber auch nicht für einen steten Geldregen sorgen. Apple Fitness+ muss sein Potenzial erst zeigen. Was bleibt, sind App Store-Einnahmen, Apple Music, Apples iCloud+-Speicher und weitere Angebote wie das iPhone-Upgrade, das aber nicht überall verfügbar ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!