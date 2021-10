Home Apple So viel wie nie: Apple stellt bei Services-Einnahmen neuen Rekord auf

So viel wie nie: Apple stellt bei Services-Einnahmen neuen Rekord auf

Apples Services-Segment erzielte im letzten Quartal abermals einen Rekordumsatz. Die diversen Dienste von Apple, von Apple Music über Apple TV+ zu Apple Arcade, ließen so viel Geld wie noch nie im Unternehmen, das geht aus den Quartalszahlen hervor, die Apple gestern Abend veröffentlicht hat.

Apple kann auch mit dem Umsatz und Gewinn in seiner Services-Sparte im letzten Quartal durchaus zufrieden sein: Die Erlöse im Services-Segment beliefen sich im vierten Fiskalquartal 2021 auf 18,27 Milliarden Dollar, das gab Apple gestern Abend im Rahmen seiner Quartalsbilanz bekannt. Das bedeutet einen Anstieg um rund 25% von 14,54 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Apple fasst in diesem Segment inzwischen die Erlöse aus einer ganzen Reihe an Diensten zusammen: So fallen etwa Einnahmen aus Abos von Apple Music, Apple Tv+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ sowie auch des App Stores in die Bilanz dieses Segments, letzterer Posten ist nach wie vor einer der wichtigsten Treiber für diesen Sektor.

Cook: Immer mehr zahlende Kunden im Services-Bereich

Apple erklärte im Conference Call im Rahmen der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen, dass inzwischen rund 745 Millionen Nutzer ein kostenpflichtiges Abo bei Apple abgeschlossen hätten, das bedeutet ein Plus von rund 160 Millionen zahlenden Abonnenten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Insgesamt erzielte Apple im Fiskaljahr 2021 einen Umsatz von rund 68 Milliarden Dollar im Services-Segment, so CFO Luca Maestri. In Q4 konnte das Unternehmen eigenen Angaben nach in allen geografischen Segmenten wachsen.

Einen Überblick über die Quartalszahlen für Q4 2021 findet ihr hier bei uns. Die Börse reagierte zunächst ablehnend auf die Ergebnisse.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!