Klima darf nicht kosten | Sideloading soll sicher sein | Schulbehörde löscht Abi-Unterlagen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!Die Vision Pro ist noch nicht einmal auf dem Markt, aber das zweite Model ist bereits in Arbeit. Zuletzt wurde schon häufiger über die zu erwartenden Neuerungen spekuliert, nun wurden es hier etwas konkreter. Konkret ist auch das Unglück einiger hundert Abiturienten. Die hatten iPads zur Prüfungsvorbereitung genutzt und nun stehen sie dumm da. Apple trägt allerdings nicht die Schuld daran. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Vision Pro kommt irgendwann im kommenden Jahr auf den Markt, in den USA. Deutschlandstart? Nicht absehbar. Doch an der zweiten Generation der Brille wird bereits jetzt gearbeitet, was kaum überrascht. Einiges soll sich bei der Vision Pro 2 ändern, anderes aber auch nicht, hier die Infos.

Klima darf nicht mehr kosten

Schön, wenn das generell so üblich wäre, davon kann aber leider keine Rede sein. Immerhin, Apples Preise sollen nicht dadurch weiter steigen, dass das ganze Unternehmen bis 2030 klimaneutral werden soll, hier die Infos. Allerdings, teuer genug ist der ganze Kram ja eigentlich auch jetzt schon.

Apple bereitet sicheres Sideloading vor

Auch wenn es viele einfach nicht glauben wollen: Ein System mit Zugangsmöglichkeiten für Dritt-Apps ist dadurch nicht grundsätzlich weniger sicher als ein Käfig wie iOS, Apple hat aber viele Jahre sehr erfolgreich eben diesen Eindruck zu einer Art Religion erhoben – neben der Klimaneutralität. Dennoch ist es jetzt wohl bald vorbei mit dem Käfig, die EU will es so und Apple bereitet alles vor, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das Jahr ist bald rum und ihr könnte in euren musikalischen Jahresrückblick hinein hören, wenn ihr Apple Music-Kunde seid, hier die Infos.

iFixit erforscht das neue Schwarz.

Ja, das Space Black der neuen M3-MacBooks hat viele fasziniert und da es an den neuen Maschinen ja sonst so wenig neues gibt, konzentriert man sich eben auf die neue Farbe – was bleibt einem auch? So also entsteht das neue Schwarz.

Haben diese Schüler jetzt für immer die Schnauze voll vom iPad?

Nun, an Apples Geräten lag es zumindest nicht, dass hunderten Schülern plötzlich ihre Abi-Unterlagen fehlten, viel mehr hat die IT der Schulbehörde Mist gebaut, anders kann man es nicht sagen, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

