2023 geht zu Ende: So findet ihr eure Top-Songs des Jahres bei Apple Music

2023 geht zu Ende: So findet ihr eure Top-Songs des Jahres bei Apple Music

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und die musikalische Rückschau zeigt schon jetzt, welche Songs wir 2023 besonders gern gehört haben, zumindest bei Apple Music. hres Der Replay 2023 verrät euch nicht nur, welche Titel ihr oft gehört habt, sondern auch noch einige weitere statistische Details

Nicht mehr lange, dann ist 2023 schon vorbei. Apple Music-Abonnenten können ihre meist gehörten Songs über das Jahr hinweg im Auge respektive im Ohr behalten. Die Songs, die ihr am häufigsten gehört habt, versammelt Apple in einer Playlist, dem Replay 2023. Er enthält eure 100 Lieblingssongs Jahres. Diese Playlist verändert sich über das Jahr hin in Reihenfolge und Zusammensetzung, erst zum Jahresende wird sie fixiert.

So findet ihr den Replay

Der Apple Music Replay 2023 ist in der Musik-App zu finden. Im „Jetzt hören“-Tab müsst ihr ganz nach unten scrollen, dort sind alle Relais zu finden, wer Abonnent der ersten Stunde ist, kann hier bis in das Jahr 2015 zurückgehen.

Auf einer entsprechenden Sonderseite finden sich noch einige weitere Informationen zu eurem Hörverhalten, dort findet ihr etwa eure Top-Alben, Top-Künstler und die Hörzeit im ablaufenden Jahr.

Spotify gibt seinen musikalischen Jahresrückblick traditionell erst im Dezember frei und er verschwindet zum Jahresende auch wieder.

-----

