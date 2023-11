Home Mac iFixit zu M3-MacBooks: So entsteht das neue Schwarz

Apples MacBook Pro mit M3 weist innerlich kaum Veränderungen auf, das zeigt ein Teardown von iFixit- Wirklich überraschend ist das nicht, die Rechner wurden bis auf den Chip kaum verändert. Die Betrachtung gibt immerhin Aufschluss über die Herstellung der neuen Farbe.

Apples neue M3-MacBooks unterscheiden sich kaum von den vorangegangenen Modellen mit M2-Chip und deren Vorgängern. Das Design bleibt unverändert, ebenso das Innenleben, das zeigt ein Teardown der Reparaturspezialisten von iFixit, das jüngst erschien.

Die Experten zeigen, dass Apple die neuen MacBooks kaum verändert hat, mit Ausnahme des M3-Chips bleibt alles weitgehend wie gehabt.

So entsteht das neue Schwarz

Interessant war, dass Reviews sich in Ermangelung echter Neuerungen rasch auf Randdetails wie die neue Farbe Space Black eingeschossen haben, so war es auch bei iFixit. Apple habe, so die Reparaturfachleute, das neue Schwarz erreicht, indem die eloxierte Oberfläche auf mikroskopischer Ebene unregelmäßiger gestaltet wurde, dadurch änderten sich die Reflexionseigenschaften des Materials, wodurch das neue Schwarz entstand.

Wen diese Methode interessiert, kann in einem entsprechenden Blog-Post mehr darüber lesen, in dem die Experten von iFixit sie im Detail beschreiben. Die neuen M3-MacBooks können bereits seit Vorstellung bestellt werden.

Apple erhofft sich von den neuen Macs eine Erholung der Mac-Verkäufe, die im letzten Quartal und im gesamten Jahresvergleich deutlich an Fahrt verloren hatten, ob sich die Erwartung erfüllt, steht aber dahin. Tim Cook immerhin rechnet mit einem abermals starken Weihnachtsgeschäft.

