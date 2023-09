Home Betriebssystem Kleines Update: Apple veröffentlicht iOS 17.0.1



Apple hat heute Abend ein kleines Update für iOS 17 veröffentlicht. Es adressiert wohl vor allem Sicherheitserwägungen, größere Schwierigkeiten mit dem neuen System sind bislang nicht bekannt geworden.



Apple spricht von wichtigen Sicherheitsverbesserungen für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro, auch wenn das Update auch auf anderen Geräten angezeigt wird, es hatte Build-Nummer 21A340.

Verwirrenderweise wird für die neuen Modelle noch ein separates Update auf iOS 17.0.2 ausgewiesen.

Apple schiebt ein Sicherheitsupdate ein

Die Aktualisierung auf iOS 17.0.1 behebt nur Sicherheitsprobleme, dieses Jahr muss Apple keine gravierenden Bugs mit schnellen Hoffix-Updates aus der Welt räumen. Der Start von iOS 17 ging recht geräuschlos über die Bühne, 2023 klagen Nutzer nicht über gravierende Probleme mit der neuen Software, das war in den letzten Jahren oft anders. Immer wieder musste Apple in den ersten Wochen zahlreiche Updates veröffentlichen, um die größten Baustellen abzuräumen. Vor dem Hintergrund der Softwarequalität ist iOS 17 also ein guter Jahrgang.

Läuft iOS 17 auf euren Geräten zufriedenstellend?

