Man macht seine Hausaufgaben ganz ordentlich, wird aber trotzdem bestraft: So kann’s gehen an der Börse und so ist es Apple neulich passiert. Wir sprechen ein wenig über Apples Quartalszahlen und die Reaktionen darauf. Außerdem reden wir über iOS 18, KI und darüber, wie viel Arbeitsspeicher ein MacBook Pro braucht – willkommen zur Episode 314.

Aber keine Apfelplausch-Episode ohne Post von euch, zumindest fast keine. Da heute aber eine reguläre Ausgabe ist, beginnen wir mit einigen Zuschriften von euch, bevor wir mit den trockenen Fakten loslegen.

Die Themen heute mit Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörermails: Apple Watch Tausch | Wireless Charging im Auto

Intro und Hörermails: Apple Watch Tausch | Wireless Charging im Auto 00:08:30: Apple Quartalszahlen: Analyse & ist Apple zu spät bei KI?

Apple Quartalszahlen: Analyse & ist Apple zu spät bei KI? 00:25:00: Kein neuer 27 Zoll iMac und Reviews zu den neuen Macs

Kein neuer 27 Zoll iMac und Reviews zu den neuen Macs 00:40:00: iOS 18-Entwicklung wegen Qualitätsproblemen gestoppt

iOS 18-Entwicklung wegen Qualitätsproblemen gestoppt 00:47:30: Apple will eigene Akkus entwickeln

Apple will eigene Akkus entwickeln 00:54:00: HomePod Sicherheitsproblem?

Apples Zahlen und die Reaktionen darauf

Apples Quartalszahlen waren nun nicht so berauschend, aber auch keine Schande, die Aktie war dennoch nicht begeistert. Wir ordnen die Zahlen ein und sprechen etwas über Äußerungen am Rande der Bilanzkonferenz.

Wie viel RAM braucht ein Mac?

Acht GB sind zu wenig, sagen viele Kunden aktuell mit Blick auf das neue M3-MacBook Pro. Apple hat eine ganz erstaunliche Antwort auf diese Kritik, die wir einmal näher beleuchten wollen.

iOS 18 hat Probleme

Zumindest klemmt es bei der Qualität, das hat Schlagzeilen gemacht. Wir sprechen ein wenig darüber, was tatsächlich los ist mit Apples nächstem Betriebssystem-Update.

Apple will eigene Akkus entwickeln

Eine eigene Batterie „designed by Apple in California“, das ist wohl ein Plan von Apple. Die eigene Zelle soll mehr Leistung bringen und das ist mit Blick auf die Vision Pro auch dringend nötig, wir sprechen über einen interessanten Ansatz.

Funktioniert der HomePod jetzt besser?

Apple behauptet, mit dem jüngsten Update für den HomePod die anhaltenden Probleme mit Siri gemildert zu haben, Kommentare von Nutzern lassen hier aber Skepsis angeraten erscheinen. Wir sprechen über eine Dauerbaustelle im Apple-Ökosystem.

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Ich darf euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen!

