Home Hardware HomePod-Update soll Siri-Probleme lösen: Wie ist euer Eindruck?

HomePod-Update soll Siri-Probleme lösen: Wie ist euer Eindruck?

Apple will die Leistung von Siri am HomePod verbessert haben. Das jüngste Update auf die HomePod-Software 17.1.1 soll Probleme mit der Verarbeitung von Anfragen beheben. An dieser Stelle unsere Frage an alle HomePod-Nutzer: Funktioniert Siri bei euch nach dem Update wieder besser?

Nutzer des HomePods äußern sich schon seit Monaten zunehmend frustriert über die Leistung ihrer smarten Lautsprecher. Die sind auf das Funktionieren der Sprachassistentin Siri wesentlich angewiesen, genau hier zeigen sich aber massive Probleme. Schon die Ausführung einfachster Befehle scheitert bei vielen Nutzern immer wieder, das ist umso ärgerlicher, wenn man sich das eigene Smart Home konsequent auf Apple-Hardware aufgebaut hat.

Update für den HomePod soll Siri Beine machen

Nun hat Apple ein Update für den HomePod veröffentlicht. Die HomePod-Software 17.1.1 wird für alle Modelle des HomePod verteilt, das Update rollt seit gestern Abend aus.

Apple spricht von einer Verbesserung der Leistung von Siri, die zuletzt bei einigen Nutzern nicht wie erwartet war.

Das Update wird automatisch installiert

Wir wollen von euch an dieser Stelle gern wissen, ob das Update bei euch die Funktionalität von Siri tatsächlich wieder auf ein normales Niveau bringt.

Der HomePod installiert ein verfügbares Update automatisch, es wird in der Regel innerhalb weniger Tage installiert. Die Aktualisierung kann allerdings auch manuell angestoßen werden, dies kann in der Home-App erledigt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!