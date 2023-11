Home Apple Frischzellenkur: Apple entwickelt wohl eigene Akkus

Frischzellenkur: Apple entwickelt wohl eigene Akkus

Apple möchte die Akkus in seinen Geräten in Zukunft offenbar selbst entwickeln. Seit Jahren bereits soll ein eigenes Batteriedesign in Arbeit sein, das sich in vielen Punkten deutlich von den handelsüblichen Akkus unterscheidet. Die Apple-Akkus könnten schon in zwei Jahren starten.

Mit selbst entwickelten Komponenten hat Apple in den letzten Jahren große Erfolge erzielt, man denke an die A- und M-Series-Chips, den Ansatz verfolgt man aber auch abseits von CPU und GPU. Apple möchte auch eigene Batterien entwickeln, wie südkoreanische Medien berichten. Hierfür werden bereits fleißig Patente gesammelt und Forschungen betrieben. Seit 2018 soll ein eigenes Zelldesign in Arbeit sein, das offenbar vieles anders macht, als die üblichen Akkus in Mobilgeräten.

Schneller laden, längere Laufzeit

Die Apple-Zelle soll einen modifizierten Kathodenaufbau besitzen, der auf eine andere Materialmischung setzt. Dadurch sollen Leistung, Energiedichte und Haltbarkeit deutlich gesteigert und der Ladevorgang beschleunigt werden. Die in Batterien üblicherweise verwendeten Werkstoffe Nickel, Kobalt, Mangan und Aluminium sollen in einer neuen Mischung verwendet und weitere Materialien zugesetzt werden, die sich aktuell kaum in handelsüblichen Batterien finden. Diesen Ansatz verfolgen viele Industrieforschungsprojekte, die versuchen, Akkus mit höherer Energiedichte und oft auch besseren Ladeeigenschaften zu schaffen.

Auch sollen Kohlenstoff-Nanoröhren verwendet werden, um die Leitfähigkeit zu steigern, weiter soll der Siliziumgehalt steigen und Graphit aus den Zellen verbannt werden. Ein Auslöser für diese Bestrebungen soll dem Vernehmen nach die Vision Pro sein, deren Akku hält in der kommenden ersten Version nur zwei Stunden und Apple muss klar sein, dass das für einen kommerziellen Erfolg auf breiter Basis nicht reicht.

Die neuen Akkus könnten 2025 auf den Markt kommen. Angeblich wurden sie gemeinsam mit dem Apple Car entwickelt – bleibt zu hoffen, dass sie ein greifbareres Produkt sind.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!