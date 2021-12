Home Daybreak Apple iPhone SE 3 und iMac in Testproduktion | AirTags bei Autodieben beliebt | Konzept zu Apples AR-Brille – Daybreak Apple

Guten Morgen an diesem Mittwoch! Apple fährt die Testproduktion des iPhone SE 3 und eines neuen iMacs hoch und wir klären, was man sich davon erwarten darf. Indes sind AirTags bei Autodieben immer beliebter und es tauchte ein spannendes Konzept zu Apples bevorstehender AR-Brille auf. Die Neuigkeiten zum Start in den Tag.

Testproduktion von iPhone SE 3 und iMac gestartet

Das iPhone SE 3 und ein neuer iMac sollen beide in den ersten Monaten von 2022 erscheinen. Zu diesen Gerüchten passend wird nun die Testproduktion für beide Geräte angefahren. Das iPhone SE 3 soll dabei schlussendlich mit 5G kommen, das alte Design mit Touch ID aber beibehalten. Das bedeutet auch, dass es sehr wahrscheinlich vom aktuellsten A15 Bionic angetrieben wird. Zum iMac sind keine neuen Informationen bekannt. Hier wissen wir lediglich schon, dass dieser mit einem 27 Zoll großen ProMotion-Display mit 120 Hertz und dem M1 Pro und M1 Max kommen könnte.

Autodiebe verwenden gerne AirTags

Eigentlich ist der AirTag von Apple für das Aufspüren von verloren gegangenen Accessoires gedacht. Einige Autodiebe in Kanada und neuerdings auch in Detroit in den USA entdeckten allerdings einen anderen Verwendungszweck. So wird der kleine Tracker gerne genutzt, um Ziele leichter aufspüren zu können. Wenn man so wie eines der Opfer mit seinem Doge Charger Glück hat, macht einen das iPhone jedoch noch rechtzeitig auf den unbekannten AirTag aufmerksam. Auch Android-Nutzer erhalten diese Funktionalität seit Kurzem per separater App.

Konzept: So soll die AR-Brille von Apple aussehen

Es steht mittlerweile außer Frage, dass Apple früher oder später eine AR-Brille enthüllen wird. Allerdings ist noch nicht ganz klar, was diese Brille können soll und wie sie aussehen wird. Aufgrund der bisherigen Leaks erstellte Ian Zelbo eine Grafik des Headsets. Besonders auffallend ist der Riemen zur Befestigung am Kopf, dieser erinnert nämlich stark an das reguläre Silikon-Armband für die Apple Watch.

