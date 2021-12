Home Hardware Augen auf! AirTags bei Autodieben immer beliebter

AirTags machen offenbar weiter Karriere beim Autoklau. Nach ersten Fällen in Kanada, wird die Praxis nun auch vermehrt in den angrenzenden USA zur Anwendung gebracht. Für Autofahrer ist es nicht unbedingt praktikabel, ihre Fahrzeuge ständig nach versteckten AirTags abzusuchen.

Apples AirTags sollen eigentlich vor allem dabei helfen, verlorene oder verlegte Gegenstände wiederzufinden. Allerdings lassen sich die Ortungsmünzen auch zu ganz anderen Dingen zweckentfremden. Autodiebe mögen die AirTags offenbar ganz besonders, erste Fälle hatten bereits Polizeibehörden in Kanada alarmiert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Behördenvertreter warnten in ihrer Mitteilung auch bereits davor, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis diese Strategie sich auch bei Dieben in anderen Ländern herumgesprochen habe, das ist nun offensichtlich passiert.

AirTags werden auch bei US-Dieben beliebter

Nun haben auch Autodiebe in den USA die Vorzüge der AirTags zu schätzen gelernt, wie ein Bericht eines US-Lokalsenders kürzlich hervorhob. Im Raum Detroit, ohnehin eine von Kriminalität geplagte Region, seien vermehrt Diebstähle beobachtet worden, bei denen ein AirTag genutzt worden sei, um lohnende Ziele aufzuspüren. Einem Opfer wurde so etwa fast sein Dodge Charger gestohlen, nachdem er einen AirTag am Kofferraumverschluss übersehen hatte, so der Sender unter Berufung auf Polizeikreise. Allerdings warnte ihn sein iPhone noch rechtzeitig vor einem fremden AirTag, eine Sicherheit, die Nutzer von Android-Geräten erst seit kurzem haben, Apfelpage.de berichtete.

Auch in Texas soll es bereits zu Diebstählen unter Nutzung der AirTags gekommen sein, allein, gegen diese missbräuchliche Anwendung lässt sich nicht ohne weiteres wirksam vorgehen.

Auch Tracker anderer Unternehmen werden dazu genutzt, sich an fremder Menschen Eigentum zu vergreifen.

