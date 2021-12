Home Apple Das iPhone 13 wird 2022 auch in Indien gefertigt

Das iPhone 13 wird bald auch in Indien gefertigt: Damit wird die indische Lieferkette des Unternehmens weiter ertüchtigt und schließt mehr und mehr zu den Fabrikationsstätten in China auf. Apple strebt seit Jahren eine größere Unabhängigkeit von China an.

Apple wird das iPhone 13 schon bald auch in Indien fertigen lassen. Die Produktion in der indischen Fabrik in Chennai wird von Apples nach wie vor größtem Auftragsfertiger Foxconn übernommen werden, wie aus aktuellen Berichten von Wirtschaftsmedien hervorgeht. Danach werde Foxconn in seiner Fabrik in Chennai ab Februar eine erste Testproduktion aufnehmen. Zuletzt hatte sich die Leistungsfähigkeit der Halbleiterfertigung in der Region deutlich verbessert.

Apple baut die Unabhängigkeit von China weiter aus

Apple lässt bereits seit Jahren iPhones in Indien fertigen, die Entwicklung nahm jedoch einen langsamen Verlauf: Lange wurde nur das iPhone SE in Indien gefertigt und auch nur zur Versorgung des indischen Marktes.

Dass ‚Apple überhaupt in Indien iPhones bauen ließ, war zunächst der indischen Gesetzgebung geschuldet, die sieht eine zwangsweise anteilige Produktion im eigenen Land als Voraussetzung für die Erlaubnis, sich etwa mit eigenen Ladengeschäften eine Absatzmöglichkeit zu schaffen, an. Doch mehr und mehr erkannte man bei Apple, dass die Produktion in Indien auch eine gute Chance bietet, größere Unabhängigkeit von China zu erlangen. So ließ man auch modernere iPhones dort bauen und diese wurden später auch auf weiteren Märkten verkauft.

So wird es jetzt auch sein: Die iPhone 13-Einheiten, die im indischen Chennai gefertigt werden, sollen zu 20% bis 30% auch ins Ausland und in den Überseemarkt gehen. Indien ist ein wichtiger Markt für Apple geworden, wie wir zuletzt in einer Meldung aus dem Herbst berichtet hatten. Diesem Erfolg ging allerdings eine lange Durststrecke voraus.

