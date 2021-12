Home Gerüchte iPhone SE 3: Testproduktion wird vorbereitet

Apple bereitet offenbar die Testproduktion des iPhone SE 3 vor. Das neue Modell wird dem Vernehmen nach Anfang des Jahres auf den Markt gebracht. Es soll mit 5G, aber dem alten Design erscheinen.

Apple hat offenbar damit begonnen, die Testproduktion des iPhone SE 3 vorzubereiten, diese wird in den nächsten Wochen aufgenommen, berichten zuletzt chinesische Quellen unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der Lieferkette. Die Testproduktion geht der eigentlichen Massenfertigung voraus und dient dazu, Probleme oder Fehlerquellen im Produktionsprozess zu identifizieren.

Das iPhone SE 3 kommt mit 5G, aber altem Design

Dabei scheint sich noch eine Vermutung zu erhärten: Apple wird das iPhone SE 3 den aktuellen Prognosen nach mit Unterstützung für 5G ausliefern, damit wäre es das günstigste 5G-iPhone, das auf dem Markt ist. Auch soll der aktuelle und leistungsstarke A15-Chip verbaut werden.

Das Design soll sich allerdings nach wie vor am altbekannten Look des iPhone SE / iPhone 8 mit dicken Displayrändern und Touch ID im Home-Button orientieren, das heute schon deutlich aus der Zeit gefallen wirkt. Erst im Jahr darauf sei mit einem iPhone SE mit einem aufgefrischten Design zu rechnen, vermuten die Beobachter. Trotz des überholten Designs rechnen einige Analysten mit einer riesigen Nachfrage nach dem iPhone SE 3, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

