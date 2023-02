Home Daybreak Apple iPhone 15 Plus mit größerer Kamera und Dynamic Island? | VR-Headset: Apple will Budget-Version 2025 veröffentlichen | iPhone 15: Pro-Modell erstmals in Rot erhältlich? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Erste Renderings vom iPhone 15 Plus deuten darauf hin, dass dieses eine größere Kamera und sogar die Dynamic Island erhalten dürfte. Hinsichtlich eines möglichen VR-Headsets von Apple könnte die Veröffentlichung einer günstigeren Version bereits 2025 erfolgen. Darüber hinaus wird das iPhone 15 Pro Gerüchten zufolge in einer neuen Farbe erhältlich sein.

iPhone 15 Plus mit größerer Kamera und Dynamic Island?

Derzeit tauchen vermehrt Bilder auf, die Renderings der kommenden Generation des iPhones zeigen sollen und damit die Gerüchte über neue Features weiter anheizen. Nun sind auch solche erschienen, die angeblich das iPhone 15 Plus darstellen und bei deren Betrachten eine vergrößerte Kamera sowie das Fehlen eines statischen Notch ersichtlich wird, der offensichtlich durch eine Dynamic Island ersetzt wurde. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

VR-Headset: Apple will Budget-Version 2025 veröffentlichen

In diesen Tagen wird davon ausgegangen, dass die Veröffentlichung von Apples eigenem VR-Headset noch in diesem Jahr erfolgen dürfte. Da dieses jedoch erwartungsgemäß zu einem enorm hohen Preis angeboten werden soll, stellt sich die Frage, wann auch eine günstigere Version davon erhältlich sein wird. Jetzt hat sich ein bekannter Analyst zu Wort gemeldet und behauptet, dass es bereits 2025 so weit sein könnte. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

iPhone 15: Pro-Modell erstmals in Rot erhältlich?

Schon seit einiger Zeit verändert Apple von Jahr zu Jahr die Farbauswahl des iPhones, sodass auch die Pro-Version immer wieder in einer neuen Farbe angeboten wird. In diesem Jahr soll diese zum ersten Mal in Rot erhältlich sein. Wie ein solches iPhone aussehen könnte, erfahrt ihr hier.

Netflix senkt Preise in vielen Ländern

Aus Angst davor, dass mehr und mehr Kundinnen und Kunden ihr Abonnement kündigen, hat der Streaming-Dienst seine Preise in einigen Ländern reduziert. Mehr dazu hier.

WhatsApp testet Bearbeitung von Nachrichten

Demnächst soll es offenbar auch bei WhatsApp möglich sein, Nachrichten nachträglich zu bearbeiten. Eine solche Funktion wird derzeit getestet. Mehr dazu hier.

-----

