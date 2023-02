Home Apps Wie bei iMessage: WhatsApp testet Bearbeitung von Nachrichten

WhatsApp übernimmt ein Feature von Apple und Telegram: Nutzer sollen in Zukunft Nachrichten bearbeiten können. Diese Option kennen Messenger-Nutzer schon aus vielen anderen Diensten, WhatsApp ist die letzte große Plattform, die sie nicht bietet. Nun ist das Feature in der Beta aufgetaucht.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Nutzer schon von anderen Diensten kennen: Anwender sollen bald die Möglichkeit bekommen, ihre gesendeten Nachrichten zu bearbeiten. Diese Funktion ist in anderen populären Messengern schon lange enthalten, nun wurde die Option auch in einer Beta von WhatsApp für iOS gesichtet.

Bei der Umsetzung wird WhatsApp sich wohl am Beispiel von iMessage orientieren. Nutzer sollen eine viertel Stunde Zeit bekommen, eine Nachricht zu bearbeiten, dies lässt sich über einen langen Druck auf die betreffende Nachricht einleiten.

iMessage unterstützt Bearbeitungen seit iOS 16

Apple hatte sich ebenfalls äußerst lange bitten lassen, dieses Feature einzuführen. Die Funktion ist nun seit iOS 16 und macOS Ventura verfügbar, hierbei wird nicht nur ein recht kurzes Zeitfenster eingeräumt, auch wird der gesamte Bearbeitungsverlauf angezeigt. Die Funktion eignet sich also allenfalls zum >Korrigieren peinlicher Schreibfehler.

Andere Messenger wie Telegram oder Skype erlauben eine Bearbeitung innerhalb von zwei Tagen oder noch deutlich länger nach dem Senden. Wann WhatsApp die neue Funktion einführen wird, ist nicht klar. Nutzer dürften allerdings noch einiges an Geduld benötigen, denn der Messenger, der zu Meta gehört, ist nicht unbedingt flott bei der Implementierung neuer Funktionen, die teils monatelang getestet werden, ohne dass sich etwas ändert.

