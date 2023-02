Home Apple VR-Headset: Apple will zweite Generation mit Budget-Modell 2025 bringen

In diesem Jahr dürfte es dann endlich so weit sein: Apples viel beschworenes Mixed Reality-Headset dürfte bald vorgestellt werden. Doch die erste Generation ist sicher kein Produkt für die breite Masse, an der zweiten Brille wird daher schon gearbeitet.

Apple strebt aktuell den Einstieg in den Markt für VR-Gadgets an. Irgendwann dieses Jahr soll das erste Produkt in einer Reihe neuer Geräte auf den Markt kommen. Die zweite Generation ist hierbei bereits in Vorbereitung. Sie soll im Jahr 2025 erscheinen. Das erste Modell wird von Luxcaseict, einem Joint Venture zwischen Luxshare und Pegatron, gefertigt werden, schreibt aktuell der bekannte Analyst Ming Chi Kuo. Daneben ist auch Foxconn an der Fertigung dieses überaus komplexen Produkts beteiligt, bei dessen Einführung für Apple nichts einfach zu sein scheint.

Zweite Generation in zwei Preisstufen

Die erste Generation des Gadgets ist nur als Highend-Version erhältlich, so der Analyst. Zu Preisen ab 2.000 Dollar werden wohl eher kleinere Stückzahlen über die Ladentische gehen. Das soll sich in der zweiten Generation ändern. Dann werde Apple gleich zwei Modelle gleichzeitig auf den Markt bringen. Mehr über die mutmaßliche Budget-Brille lest ihr in dieser Meldung.

Während also das erste etwas preiswertere Headset in gut zwei Jahren zu erwarten ist, bleibt noch immer offen, wann die erste Generation nun eigentlich eingeführt wird. Letzte Annahmen gehen davon aus, dass Apple derzeit die WWDC 2023 in den Blick nimmt, immer wieder war es bei der Entwicklung zu Schwierigkeiten gekommen, die Zeit gekostet hatten. Mal war es die Software, mal klemmte es hardwareseitig, etwa beim Power-Management. Was das für das fertige Produkt bedeutet, müssen die Käufer der ersten Stunde beurteilen, wenn es so weit ist.

