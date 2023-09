Home Daybreak Apple iPhone 15-Keynote: Kamera wird Star der Show sein | Nach Keynote: Einige Produkte schon am nächsten Tag im Apple Store? | China verbannt Apple-Produkte aus Regierungsbüros – Daybreak Apple

iPhone 15-Keynote: Kamera wird Star der Show sein | Nach Keynote: Einige Produkte schon am nächsten Tag im Apple Store? | China verbannt Apple-Produkte aus Regierungsbüros – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die Kamera des neuen iPhone 15 wird wohl das Highlight der Keynote kommende Woche. Darüber hinaus sollten einige Produkte bereits am Tag nach ihrer offiziellen Vorstellung bereits im Apple Store verfügbar sein. Außerdem verbannt China derzeit Apple-Produkte aus seinen Regierungsbüros. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone 15-Keynote: Kamera wird Star der Show sein

Schon in den letzten Jahren hat Apple zunehmend die verbesserte Qualität der Kamera bei neuen iPhone-Modellen in den Vordergrund gestellt. Laut eines taiwanesischen Marktforschers soll das Feature aber in diesem Jahr ein besonderes Highlight der Keynote darstellen. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

Nach Keynote: Einige Produkte schon am nächsten Tag im Apple Store?

Oftmals dauert es Wochen und Monate, bis neue Produkte nach ihrer offiziellen Vorstellung auf der Keynote im Laden verfügbar sind. Neuesten Gerüchten zufolge soll sich das in diesem Jahr ändern, denn einige Geräte könnten schon am Tag nach des September-Events im Apple Store zum Kauf bereitliegen. Ob es sich dabei auch um die neuen iPhones handeln wird, erfahrt ihr hier.

China verbannt Apple-Produkte aus Regierungsbüros

Die Regierung des asiatischen Lands hat es ihren Regierungsangestellten jüngst verboten, ausländische Geräte beruflich zu nutzen. Dazu zählen auch iPhones, wodurch die Marke perspektivisch Schaden nehmen könnte. Mehr dazu findet ihr hier.

Drei Apple-Dienste von neuer EU-Regulierung betroffen

Für iOS, Safari und den App Store gelten nun verschärfte Regulierungsanforderungen. Mehr dazu hier.

Spotify macht Songtexte kostenpflichtig

Aktuell können einige Nutzerinnen und Nutzer Song-Lyrics nur noch mit Premium-Abo abrufen. Mehr dazu hier.

