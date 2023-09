Home Apple September-Keynote: Einige neue Produkte schon am nächsten Tag im Apple Store?

Einige der neuen Apple-Produkte wird es unmittelbar nach der Keynote schon im Apple Store geben, wird im Vorfeld der Veranstaltung gemunkelt. Um die neuen iPhone 15-Modelle wird es sich hierbei aber wohl eher nicht handeln.

Apples große September-Keynote steigt am kommenden Dienstag. Schon einen Tag nach der Veranstaltung sollen einige neu vorgestellte Produkte in Apple-Ladengeschäften erhältlich sein, schreibt der meist gut unterrichtete Reporter Mark Gurman von Bloomberg auf Twitter, neuerdings X.

Apple Stores werden nach Keynote vorbereitet

In der Nacht nach der Keynote werden in den Apple Stores die neuen Produkte eingeräumt, so Gurman. Was der Kunde dort ab Mittwoch erwerben kann, sagt er nicht.

Allerdings sind begründete Spekulationen möglich: Kaum wird man das iPhone 15 schon ab Mittwoch kaufen können, hier bleibt weiterhin ein Start der Vorbestellungen ab Freitag wahrscheinlich. Viel mehr ist zu erwarten, dass Kunden etwa die neuen AirPods Pro mit USB-C-Case schon ab Mittwoch im Einzelhandel kaufen können. Auch startete letztes Jahr die Vorbestellung der neuen Apple Watch-Modelle umgehend nach der Keynote. Ob diese allerdings auch schon so rasch in die Stores gehen werden, ist offen. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass die Kamera des iPhone 15 wohl großes Gewicht während der Präsentation haben wird. Die Keynote startet am Dienstag Abend gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit.

