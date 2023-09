Home Sonstiges Empörung bei Nutzern: Spotify macht Songtexte kostenpflichtig

Empörung bei Nutzern: Spotify macht Songtexte kostenpflichtig

Spotify möchte für Songtexte abkassieren: Die Lyrics sind aktuell für einige Nutzer nur noch mit Premium-Abo zugänglich. Spotify spricht von einem Test. Solche Versuche sind eine bekannte Methode herauszufinden, ob sich höhere Preise für ein Produkt beim Verbraucher durchsetzen lassen.

Spotify kämpft mit explodierenden Verlusten und sucht nach neuen Wegen, Geld zu verdienen. Neueste Idee: Die Anzeige von Songtexten kostenpflichtig zu machen.

Derzeit beobachten einige Nutzer von Spotify in der kostenlosen Basisversion, dass sie Lyrics nicht mehr anzeigen können. Stattdessen erhalten sie eine Popu-Nachricht, die sie darüber informiert, dass sich Songtexte in der Premium-Version von Spotify entdecken lassen.

Spotify-Nutzer sind verärgert

CJ Stanley, bei Spotify für Unternehmenskommunikation zuständig, spricht gegenüber von The Verge von einem begrenzten Test und verweigerte weitere Details. Tests dieser Art sind wohl bekannt. Sie dienen in der Branche als probates Mittel, um herauszufinden, wie weit man die Preisschraube drehen kann, Netflix ist bekannt dafür, höhere Preise oder eingeschränkte Features stets auf diese Weise an einigen Kunden zu testen. Ist der Widerstand, sprich die Kündigungsquote oder im Fall von Spotify, die Abo-Quote, jenseits eines definierten Schwellwerts, wird die Idee verworfen.

Spotify bot die Lyrics bislang auch in der kostenlosen Version an, entsprechend verärgert sind Nutzer in sozialen Medien. Für Spotify geht es indes um einiges: Die Verluste haben sich im letzten Quartal auf rund 330 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Der Streamingdienst, obwohl noch Marktführer, war nur selten in seiner Geschichte profitabel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!