Home iPhone iPhone 15-Keynote: Die Kamera wird alles überstrahlen

iPhone 15-Keynote: Die Kamera wird alles überstrahlen

Wenn Apple das iPhone 15 nächsten Dienstag vorstellt, wird die Kamera der Star der Show sein. Wenig überraschend wird Apple den Fokus einmal mehr auf dieses Feature legen, schon in den letzten Jahren wurde zumeist die Verbesserung der Kamera in den Vordergrund gestellt.

Apple wird das iPhone 15-Lineup im Rahmen einer Keynote am kommenden Dienstag vorstellen. Auf der Veranstaltung, die wie in den letzten Jahren üblich vorab aufgezeichnet wurde, wird die Kamera das absolute Highlight sein, schreibt der taiwanische Marktforscher TrendForce in einer aktuellen Notiz.

Darin greift das Unternehmen die Prognosen der letzten Monate auf: Ein verbesserter Sensor auch für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus mit größerer Lichtausbeute, der von Sony zugeliefert werden soll. Erwartet wurde auch eine 48 MP-Kamera für die Standardmodelle.

Die Kamera ist immer der Star

Als sehr sicher gilt auch, dass das iPhone 15 Pro Max eine Periskop-Kamera haben wird, die einen deutlich besseren optischen Zoom bietet. Eine Zoomstufe von 5X bis 6X ist denkbar.

Dass die Kamera der Star der iPhone-Keynote ist, ist so neu freilich nicht. Schon in den letzten Jahren legte Apple hier immer einen deutlichen Schwerpunkt in der Präsentation. Den Wechsel auf USB-C bei allen vier neuen Modellen wird man dagegen wohl kaum großartig erwähnen.

Analysten erwarten, dass die Kunden sich vor allem auf das iPhone 15 Pro Max stürzen werden, eben wegen seiner für iPhone-Verhältnisse revolutionären Kamera. Dieses teuerste neue Modell wird damit wohl zugleich auch das erfolgreichste iPhone 15 werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!