iPhone 12 im Foto-Leak | iMac-Redesign nächste Woche? | Faltbres iPhone nicht faltbar? – JETZT im Apfelplausch 149!

Neue Bilder des iPhone 12 respektive dessen Formen geben uns heute ein wenig Anlass zu Spekulationen. Außerdem sprechen wir ausführlich über die Zukunft des Mac und noch einmal über das iPad und das Magic Keyboard. – willkommen zum Apfelplausch 149.

Also, noch eine Ausgabe, bevor wir einen kleinen Meilenstein erreichen – und die Ausgabe 150 wird auch eine kleine Sonderausgabe werden, so viel sei schon einmal verraten. Zuvor aber noch eine ganz gewöhnliche Apfelplausch-Episode und die beginnt wie immer mit eurer Post, die wir über die Woche erhalten haben.

Podcast direkt anhören

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

00:01:40: Hörerpost: Soll Apple DuckDuckGo kaufen? | Warten beim iPad-Air-Kauf? | Apple Watch verliert mit neuem Update schnell Akku

00:20:40: iPhone-12-Design im Foto-Leak: Was erkennen wir auf den Bildern?

00:34:15: ARM-Macs-Ankündigung auf der WWDC?

00:50:45: iMac Redesign in einer Woche und neue iPad-Air-Update mit Magic Keyboard Support?

01:12:30: Falt-iPhone gar nicht faltbar? Jon Prosser streut Gerüchte!

iPhone 12 als 3D-Modell-Leak

Im Anschluss sprechen wir ein wenig über diese Leaks, die die Dimensionen des iPhone 12 zeigen könnten und auch darüber hinaus noch ein wenig mehr Anlass für diese und jene Spekulation geben.

Wann bekommt der Mac den ARM?

Wir sprechen anschließend recht ausgiebig über den möglicherweise bevorstehenden Wechsel Apples von Intel hin zu Prozessoren auf ARM-Basis am Mac, über den wir hier berichtet haben. Auch erste Prognosen hinsichtlich erster ARM-MacBooks gibt es schon, hier nachzulesen. – spannend, das ganze.

Wann kommt ein neuer iMac?

Wir versuchen dann, einige etwas widersprüchliche Einschätzungen hinsichtlich des Starts eines neuen iMacs einzuordnen, hier und hier nachzulesen.

So wurden auch die neuen iPhones neben einem neuen iMac in den Datenbanken der Behörden registriert, Apfelpage.de berichtete. Zudem sprechen wir noch über die Möglichkeit, dass das Magic Keyboard bald nicht nur am iPad Pro nutzbar sein könnte und Lukas spricht ein wenig über einige erste Eindrücke.

Wann kommt das faltbare iPhone?

Und ganz zum Schluss greifen wir noch einen Tweet zu einem möglichen faltbaren iPhone von Apple auf und sind uns einig: Das dauert noch..

