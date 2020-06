iMac vor Update? 27 Zoll-Version aktuell mit langen Lieferzeiten

Der iMac soll Gerüchten nach demnächst eine Grundauffrischung erhalten. Dazu passt, dass einige Modelle der bestehenden Linien zurzeit nur noch mit einiger Verzögerung lieferbar sind. Vor allem die große Variante ist aktuell offenbar nicht mehr schnell erhältlich. Wäre ein aufgefrischtes iMac-Design interessant und ein Kaufgrund für euch?

Werden aktuell alte Bestände der iMacs abverkauft? Es macht fast den Eindruck. So wird der iMac mit 27 Zoll-Bildschirm von Apple derzeit vielfach nur mit einiger Verzögerung ausgeliefert.

Leser wiesen uns per Mail auf diesen Umstand hin, den wir in eigenen stichprobenartigen Tests auch bestätigen konnten. Danach warten Kunden für viele Konfigurationen des 27 Zoll-iMacs aktuell bis in die letzte Juniwoche oder die erste Woche im neuen Monat. Der 21,5 Zoll-iMac dagegen scheint vergleichsweise problemlos erhältlich zu sein.

Auch kommt man im Apple Store noch an die große Variante, wenn man sie direkt mitnimmt.

Kommt ein neuer iMac oder gibt es lediglich Lieferschwierigkeiten?

Aus diesem Umstand zu folgern, dass ein neuer iMac auf dem Weg sein muss, ist gerade in Zeiten der Pandemie schwierig, in denen noch immer verschiedentlich Probleme in den Lieferketten auftreten. Diese Beobachtung fällt aber zusammen mit einer anderen interessanten Prognose, wonach Apple in Kürze einen neuen iMac vorstellen wird, Apfelpage.de berichtete. Danach soll im Rahmen der WWDC 2020 in ihrer Onlineausgabe ein neuer, frischerer iMac erscheinen. Somit wäre es tatsächlich denkbar, dass Apple im Moment die Lager leert.

Wärt ihr an einem iMac mit dünneren Rändern interessiert?

