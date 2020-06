Kommt ein neuer iMac mit dünneren Rändern zur WWDC?

Bekommt der iMac jetzt doch schon dieses Jahr ein neues Design? Ein Leak auf Twitter macht den Fans von Apples Desktop Hoffnung. Auch innen könnte sich einiges ändern.

Der iMac schien bei Apple die letzten Jahre eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. Aktualisierungen gab es – wenn überhaupt – allenfalls in Form interner Hardware-Updates. Das grundlegende Design aber hat sich schon seit einer Dekade nicht mehr geändert und erscheint heute vielen Kunden als dringend sanierungsbedürftig.

Hoffnung in dieser Hinsicht macht nun ein Leaker, dessen Expertise in der Vergangenheit dann und wann korrekte Prognosen hergab. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach er von einem Re-Design für den iMac.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020