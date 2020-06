Telekom: Riesige nächtliche Netzstörung im Mobilfunk

Nein, euer Handy ist nicht über Nacht kaputt gegangen, zumindest nicht, wenn ihr euch wundert, wieso euer Gerät mit Telekom-Vertrag keinen Empfang hat. In den Nachtstunden kam es beim Magenta-Konzern zu einer ganz erheblichen Störung im Mobilfunknetz. Diese scheint fast bundesweit aufzutreten, Ursachen hierfür sind noch nicht bekannt.

Ein gänzlich ungewohntes Bild dürfte sich aktuell vielen Telekom-Kunden bieten. Die Smartphones der Kunden melden vielerorts kein Netz. Dies ist auf einen großflächigen Ausfall im Telekom-Mobilfunk zurückzuführen.

Bereits die ganze Nacht können Kunden im gesamten Bundesgebiet nicht auf das Netz zugreifen, was sich auch in zahlreichen Meldungen in den sozialen Medien widerspiegelt.

Hui. #Telekom Mobilfunk (DE) landesweit down und T-Mobile (US) offenbar auch. Da scheint jemand einen ziemlich großen Stecker falsch gezogen zu haben. War‘s die Putzfrau? #TMobileDown — Tom (@miezekater) June 15, 2020

Offenbar ist auch das Festnetz betroffen

Die Probleme treten Berichten nach etwa im Raum Frankfurt, im Großraum Dortmund, in Aachen, Ostwestfalen, aber auch in München oder Berlin auf. Einige Kunden haben den Meldungen nach zeitweilig immer wieder ein Netz, dieses ist jedoch nicht stabil.

Auch im Festnetz kam es offenbar zwischenzeitlich zu Problemen. Wer via WLAN Call der Telekom telefoniert hat, konnte dies offenbar auch während der Netzstörung über das Festnetz-WLAN tun. Ein Grund für diese gravierende Störung ist noch nicht bekannt. Einen Ausfall vergleichbarer Größenordnung hat es schon lange nicht mehr weder bei der Telekom, noch den übrigen Mobilfunkern in Deutschland gegeben.

