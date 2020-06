Magic Keyboard: Leaker träumt von Unterstützung weiterer iPad-Modelle

Das neue Magic Keyboard mit Trackpad könnte in Zukunft nicht nur am iPad Pro, sondern auch an anderen iPad-Modellen nutzbar sein. In seinen Träumen sieht ein zuletzt aktiverer Leaker die Unterstützung der neuen Tastatur für weitere Modelle kommen. Ein möglicher Kandidat wäre das iPad Air.

Apple wird das neue Magic Keyboard in Zukunft womöglich nicht mehr nur auf das iPad Pro beschränken. Aktuell lässt sich die Tastatur sowohl mit den jüngsten Modellen mit 11 respektive 12,9 Zoll des iPad Pro nutzen, sie ist auch abwärtskompatibel zu den früheren iPad Pro-Modellen, das ist aber womöglich nicht das Ende.

Ein zuletzt häufiger zu Apple-Produkten zu vernehmende Leaker hat sich sehr knapp, aber mit einer deutlichen Aussage zum Magic Keyboard geäußert.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

Danach könnten auch andere Modelle die Unterstützung der neuen Tastatur erhalten. Weitere Details zu einem möglichen Zeitplan oder den Modellen, von denen er geträumt hat, bleibt der Leak schuldig.

Kommt das iPad Air bald mit Magic Keyboard-Unterstützung?

Apple könnte etwa geplant haben, die Unterstützung des Magic Keyboard auch am iPad Air einzuführen. Dazu passt, dass kürzlich über ein neues iPad Air spekuliert worden war, das in weiten Teilen auf dem iPad Pro in der 11-Zoll-Variante aufbauen soll, Apfelpage.de berichtete. Damit ginge auch der Wechsel zu einem USB-C-Anschluss einher. Auch würde hier wohl Face ID statt Touch ID zum Einsatz kommen.

Ein solches iPad Air könnte Gerüchten nach schon Ende diesen Jahres auf den Markt kommen.

