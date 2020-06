iPhone 12: Erneut Skizzen möglicher Varianten geleakt

Erneut haben sich Bilder möglicher iPhone 12-Formen auf Twitter verirrt. Sie zeigen die erwarteten Modelle, wobei es allerdings an bestimmten Details mangelt, da die Skizzen sich vermutlich auf Informationen beziehen, die Herstellern von Schutzhüllen zur Verfügung gestellt worden sind.

Das iPhone 12 respektive seine möglichen Varianten zeigen sich erneut in geleakten Bildern. Über den Kurznachrichtendienst Twitter wurden unlängst weitere Skizzen verbreitet, die auf Informationen über die Abmessungen der neuen Modelle basieren sollen.

Diese zeigen im Wesentlichen nichts neues. Erwartet werden vier Modelle: Eins davon fällt mit 5,4 Zoll großem OLED-Display erstaunlich klein aus, zwei Modelle des iPhone 12 sollen ein 6,1 Zoll-Modell besitzen, das größte iPhone 12 kommt angeblich mit einem 6,7 Zoll-Modell.

The sides are squared off, just like the rumored #iPhone12 #iPhone12Pro pic.twitter.com/u2lg4pcxSV

