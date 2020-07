iPhone 12 fast ohne alles: Rendering macht wenig Hoffnung auf Charger und Kopfhörer

Das iPhone 12 kommt womöglich wirklich ohne Kopfhörer und Ladegerät. Neue Bilder lassen abermals vermuten, dass Kunden in Zukunft ihr existierendes Ladegerät nutzen – oder eines erwerben müssen. Allein die bloße Möglichkeit eines solchen Schritts stieß bei Kunden auf heftige Reaktionen.

Apple bringt das iPhone 12 womöglich tatsächlich mit deutlich weniger ausgeprägtem Lieferumfang, als dies in der Vergangenheit stets üblich war. Konkret wurde in den letzten Wochen wiederholt darüber spekuliert, dass Apple die EarPods aus dem Lieferumfang streichen könnte, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Noch extremer wirkte die später aufkommende Prognose, wonach man auch auf das Ladegerät wird verzichten müssen, wenn man sich ein iPhone 12 kauft, Apfelpage.de berichtete.

Nun hat Ran Avni von ConceptsiPhone eine Skizze veröffentlicht, die einen Blick in die Box gewähren soll, in der das iPhone 12 ausgeliefert wird. Die Quelle dieses Renderings ist angeblich extrem zuverlässig und falls sie Recht behält, sähe es bitter aus für die Anhänger von EarPods und Ladegerät.

Denn dann wäre in dieser Box kein Platz für keine der beiden Zubehörposten. Lediglich ein USB-C-zu-Lightning-Kabel könnte vielleicht noch mitgeliefert werden.

iPhone 12-Lieferumfang wird kontrovers diskutiert

Erwartungsgemäß rief die Möglichkeit, dass Kunden in Zukunft sowohl auf Kopfhörer, als auch auf ein Ladegerät verzichten müssen, wenn sie sich ein iPhone kaufen, starke Resonanzen hervor. Auch wir hatten anlässlich einer Umfrage zum Thema über diese interessante Frage berichtet und eure Reaktionen sind überaus lebhaft und zahlreich ausgefallen.

Das iPhone 12 wird im Herbst eintreffen, vermutlich in vier Versionen und drei Größen.

