Bericht: Keine EarPods mehr beigelegt mit iPhone 12?

Eine eher unerfreuliche Nachricht wird heute von Analyst Kuo gestreut: Apple möchte eventuell keine kabelgebundenen Lightning-EarPods beim iPhone 12 mehr beilegen, um die AirPods-Verkäufe noch weiter anzukurbeln.

Damit wäre der Nutzer entweder gezwungen, seine alten EarPods zu verwenden, sofern er noch welche rumliegen hat. Oder aber er müsste sich für 30 Euro EarPods bei Apple besorgen. Am liebsten wäre es dem iPhone-Konzern jedoch, wenn sich so noch mehr Kunden direkt für die AirPods entscheiden und so mindestens 170 Euro zusätzlich liegen lassen würden.

Damit würde Apple seine immer dünnere Linie in Sachen Lieferumfang weiter fortsetzen: Hatte man bereits mit den iPhone Xs-Modellen den Dongle von 3,5mm auf Lightning weggestrichen, setzt man vielleicht mit dem iPhone 12 und 12 Pro einen drauf und rationalisiert gleich auch die Kopfhörer an sich weg.

Apple würde sich ferner dem Trend auf dem Smartphone-Markt widersetzen. Andere Hersteller ködern ihre Kunden in den letzten Monaten und Jahren nämlich immer öfters mit kostenfreien Hüllen, Schnellladegeräten, kabellosen Ladepads oder sogar kabellosen Kopfhörer im Lieferumfang. So schenkt Samsung Vorbestellern seine Galaxy Buds, One Plus legt Cases bei.

Kommen günstigere AirPods?

Schon länger wird ja über AirPods Lite gesprochen, die eventuell manche der Pro-Features wie Noise Cancelling in einem günstigeren Rahmen mit sich bringen könnten. Im Moment sind die Preise von deutlich über Hundert bis hin zu deutlich über Zweihundert Euro für manche iPhone-Käufer dann vielleicht doch zu teuer, „nur“ für Kopfhörer, weil keine im Lieferumfang enthalten sind.

Was hieltet ihr von diesem Schritt?

Bei Amazon und Co. sind die AirPods zwar immer wieder ab 130/140 verfügbar, doch ist das immer noch sehr viel Geld und meist nur für die Basismodelle.

Die AirPods Pro kosten dann mindestens 230 Euro bei Händlern wie Amazon und 270 Euro bei Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!