Spannend: Apple fragt Nutzer, was sie mit alten Ladegeräten tun – was wäre eure Antwort?

Wir hatten in dieser Woche bereits mehrfach darüber berichtet, dass Apple offenbar die Möglichkeit analysiert, dem iPhone 12 weder Kopfhörer noch ein Netzteil beizulegen. Im Apfelplausch-Podcast haben wir anschließend ausführlich darüber debattiert und waren uns in der Redaktion uneinig. Nun gibt es erneut Anzeichen, dass Apple zumindest in diese Richtung gehen möchte.

Wie ein Nutzer auf Twitter bekannt gab, wurde er von Apple folgendes gefragt, und war dabei sicherlich nicht alleine:

Was haben Sie mit Ihrem USB-Ladegerät gemacht, nachdem Sie Ihr iPhone kürzlich durch ein neues ausgetauscht haben?

Die Antworten waren dabei:

Ich habe es mit meinem alten iPhone verkauft

Ich habe es verloren

Ich habe es an Freunde/Familie gegeben

Ich verwende es noch zuhause

Ich verwende es noch unterwegs

Ich habe es noch, aber brauche es eigentlich nicht mehr

Wie würdet ihr hier abstimmen?

Pesquisa da Apple que recebi por email. Várias perguntas sobre o uso do carregador! Será q teremos um iPhone 12 sem carregador na caixa? 🤔 terá?? @juniornannetti @marchwill pic.twitter.com/q1kiiCVeQL — Gustavo Alves Reis (@Gunstaxl) July 1, 2020

Schon in der Vergangenheit wurden einzelne Apple-User per Mail befragt, um bevorstehende große Schritte besser einschätzen zu können. Damals hatte Apple zum Beispiel gefragt, ob die Nutzer den Kopfhöreranschluss im MacBook regelmäßig verwenden würden. Offenbar fiel diese Umfrage zugunsten eines Erhalts des Klinkenanschluss in den MacBooks aus.

Was meint ihr: Wie fallen die Umfragen aus und sind dies eindeutige Zeichen, dass Apple dieses oder nächstes Jahr den Schritt geht? Wir freuen uns auf spannende Diskussionen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!