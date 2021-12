Home Gerüchte iPad Pro 2022 mit Wireless Charging? Auch iPad Air und Einsteiger-iPad vor Update

Apple wird im kommenden Jahr wohl drei neue iPad-Modelle vorstellen. Die größten Änderungen erwarten Beobachter im iPad Pro. Hier könnte Apple erstmals auf Wireless Charging setzen.

Apple wird wohl auch im kommenden Jahr wieder einige neue Modelle des iPads auf den Markt bringen. Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg schreibt in der neuesten Ausgabe seines Newsletters über die mutmaßlichen Pläne für kommende iPad-Updates. Er rechnet mit insgesamt drei neuen Modellen für das kommende Jahr.

Die größten Neuerungen sind wohl beim iPad Pro zu erwarten. Hier soll Apple erstmals beim iPad auf Wireless Charging setzen. Hierzu könnte eine Rückfront aus Glas verbaut werden. Entsprechende Gerüchte hatte es bereits vor einiger Zeit gegeben, Apfelpage.de berichtete.

Auch neues iPad Air und Einsteiger-iPad werden erwartet

Im weiteren wird wohl auch ein abermals aktualisiertes iPad Air vorgestellt werden. In früheren Prognosen war verschiedentlich von einem iPad Air mit OLED-Panel gesprochen worden, später vorgelegte Einschätzungen gehen jedoch nicht mehr von der Einführung dieser Displaytechnik aus, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Apple habe einen entsprechenden Deal mit Samsung über die Lieferung von OLED-Panels, die in einem iPad Air 5 zum Einsatz kommen könnten, platzen lassen, angeblich aufgrund von Unvereinbarkeiten bei den Preisvorstellungen.

Und schließlich soll auch das Einsteiger-iPad aktualisiert werden. Es hatte erst kürzlich ein Update bekommen, das True Tone und den A13-Chip beinhaltete, auch wird jetzt Center Stage unterstützt. Die Neuauflage von 2022 könnte das Tablet abermals flacher machen.

In einer weiteren Meldung berichten wir über Gurmans jüngsten Ausblicke auf Apples VR-Brille und deren Fähigkeiten.

