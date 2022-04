Home Daybreak Apple iOS 16: Neuerungen bei Benachrichtigungen und Health? | Studio Display: Kein Update möglich | China: Lockdowns legen iPhone-Produktion lahm – Daybreak Apple

Guten Morgen! Für iOS 16 und watchOS 9 plant Apple Gerüchten zufolge Neuerungen bei den Benachrichtigungen und beim Health-Tracking. Wer momentan seinen neuen Studio Display updaten möchte, erhält nur eine Fehlermeldung. Und: Aufgrund der verhängten Lockdowns, die China wegen erneuter Ausbrüche des Coronavirus verhängt, wird die iPhone-Produktion angehalten. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iOS 16 und watchOS 9: Neuerungen bei Benachrichtigungen und Health?

Gerüchten zufolge könnte Apple im Zuge von iOS 16 und watchOS 9 die Benachrichtigungen grundlegend verändern. Darüber hinaus solle auch die Health-App erweitert werden. Ob wiederum auch das Design verändert werden könnte und wie die genannten Änderungen aussehen könnten, erfahrt ihr hier.

Studio Display: Kein Update möglich

Beim Marktstart des neuen Studio Displays konnte Apple bekanntermaßen nicht überzeugen. Um die bisher vorhandenen Probleme auszubessern, hat Apple ein Softwareupdate auf den Weg gebracht. Doch nun kann auch dieses nicht von Nutzerinnen und Nutzern installiert werden. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

China: Lockdowns legen iPhone-Produktion lahm

In China wird bekanntlich eine radikale Corona-Politik verfolgt. Das bedeutet, dass bei jedem noch so kleinen Ausbruch direkt in ganzen Metropolen ein Lockdown verhängt wird. Dies bekommt Apple nun in Shanghai zu spüren. Denn dort befindet sich der Standort von Pegatron, dem größten iPhone-Fertiger, der wegen des Lockdowns seine Produktion pausieren muss. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple könnte bald erneut Kartellgebühren zahlen

Wegen einer Beschwerde von Spotify aus dem Jahr 2019 ist es möglich, dass die EU-Kommission demnächst weitere Kartellgebühren gegen Apple verhängt. Mehr dazu hier.

Apple-Mitarbeiter unzufrieden über Home-Office-Ende

Die Beschäftigten bei Apple müssen nun wieder zurück ins Büro und dort einen Tag pro Woche arbeiten, was bei vielen eine große Unzufriedenheit auslöst. Mehr dazu hier.

Telegram: Update bringt Neuerungen bei Downloads

Das neue Telegram-Update enthält Änderungen beim Empfang von Daten. Mehr dazu hier.

